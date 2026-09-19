¿Cómo evitar las estafas con voces generadas por IA?

ESET advierte que, si bien la tecnología puede ser impresionante, hay una técnica sencilla que puede frenar a los delincuentes: una palabra de seguridad acordada de antemano.

Las estafas con voces generadas por IA, o deepfakes, han dejado de ser un fenómeno minoritario. La tecnología es barata y convincente a la vez, una combinación preocupante que ha facilitado que más delincuentes puedan llevar a cabo este tipo de fraudes.

Según un informe de Hiya publicado en marzo, una de cada cuatro personas en Estados Unidos afirma haber recibido una llamada con una voz deepfake en los últimos 12 meses. Además, otro 24 % dice que no puede distinguir la diferencia y revela que el doble de personas cree que los estafadores están ganando la batalla frente a las operadoras móviles cuando se trata de voces clonadas.

Una de las estafas más comunes consiste en llamar a un familiar y reproducir un audio deepfake diseñado para hacerle creer que un ser querido ha sido secuestrado. Estas estafas de secuestro virtual pueden parecer más creíbles al incluir datos personales obtenidos de las mismas cuentas en redes sociales.

La clave para los estafadores es mantener a los familiares confundidos y emocionalmente afectados. Para lograrlo, suelen utilizar la voz clonada solo durante unos segundos, mezclarla con sonidos de llanto e incluso añadir ruido de fondo para que todo parezca más auténtico y caótico.

En este contexto, según ESET, una de las formas más simples y efectivas de detectar una estafa es acordar una palabra de seguridad con los familiares. Debe ser una palabra o frase fácil de recordar que cualquier integrante de la familia pueda pedir si sospecha que la voz podría haber sido falsificada con un deepfake.

Es importante contar con un plan alternativo en caso de que alguien no recuerde la palabra. Lo mejor es que el familiar termine la llamada y luego se contacte utilizando el número que ya tiene guardado en sus contactos. Otra opción es enviar un mensaje por un grupo de chat familiar ya existente. Esto permite verificar rápidamente si en realidad se está en problemas o no.