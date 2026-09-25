Guía paso a paso para eliminar una app maliciosa del teléfono móvil

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No tomar medidas concretas puede poner en serio riesgo datos personales, información bancaria, cuentas y servicios, y principalmente la privacidad, advierte ESET.

Por revistaeyn.com Los motivos por los que se puede haber instalado una aplicación maliciosa en un dispositivo móvil pueden ser varias: descuido, desconocimiento, curiosidad, ansiedad o por haber sido víctima de un engaño. Desde ESET analizan de qué manera identificar una aplicación maliciosa, qué se debe verificar antes de borrarla, cómo se puede eliminar completamente del dispositivo, y cómo evitar volver a instalar una aplicación apócrifa en los dispositivos.

Desde ESET comparten algunas señales que indican que se puede estar ante una aplicación con fines maliciosos: * Genera cargos inesperados: Es importante verificar los cargos de las tarjetas de débito o crédito, si se observa alguna actividad que no se reconoce, podría deberse a la aplicación descargada recientemente. * La app no cumple su función: Este primer punto puede explicarse con un ejemplo encontrado por el equipo de investigación de ESET, que analizaron aplicaciones que simulaban ser soluciones de seguridad, pero en realidad llenaban el dispositivo con publicidad. Estas apps solo imitaban funciones básicas de seguridad, creando así una falsa sensación de seguridad. * Pide permisos excesivos: Si la aplicación solicita acceso a funciones o información del celular que no parecen necesarias para cumplir con lo que hace, se debe desconfiar. Un ejemplo podría ser una calculadora que requiera acceder a fotografías y mensajes. * Más consumo de la batería: En el caso de que la batería del dispositivo se agote mucho más rápido que lo habitual, podría deberse a la actividad maliciosa de la app, que consume los recursos del teléfono de manera excesiva por la actividad en segundo plano.

PASO A PASO

En caso de que la app se encuentre instalada en el sistema operativo Android, desde ESET aconsejan seguir los siguientes pasos: Paso 1: Intentar desinstalarla - Para ello, ingresar a Ajustes → Aplicaciones → [nombre de la app] → Desinstalar. Aviso: este menú puede cambiar según el fabricante y la versión de Android. Paso 2: Qué hacer si no puedes desinstalarla - Dado que algunas aplicaciones maliciosas intentan obtener privilegios que dificultan su eliminación, lo conveniente es revisar por qué puede estar sucediendo esto desde: Ajustes → Seguridad → Aplicaciones de administración del dispositivoSi se verifica que la aplicación sospechosa tiene permisos de administrador, debes quitárselos para luego desinstalarla. Paso 3: Analizar el dispositivo - Lo más recomendable luego de eliminar una aplicación es realizar un análisis de seguridad para comprobar que no haya otros componentes maliciosos.