¿La cámara del teléfono le vigila? Señales de alerta y cómo proteger su privacidad

¿Cuántas veces miraste la cámara de tu teléfono y te preguntaste si alguien podría estar utilizándola para observarte? Desde ESET advierten que no necesariamente se trata de paranoia ya que existen herramientas de acceso remoto, como el spyware, que pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar, además de «reflejar» o visualizar la pantalla de un dispositivo y todo lo que aparece en ella.

Sin embargo, conocer las señales de alerta y seguir algunas buenas prácticas puede ayudar a mantener alejados a los intrusos.

ESET comparte algunos indicadores que pueden revelar que un dispositivo está infectado:

Comportamiento inesperado de la cámara: Que la cámara se active por sí sola, aunque algunos tipos de spyware desactivan el punto verde que indica que la cámara está en uso para ocultar su actividad, vale la pena comprobarlo. También puede pasar que no se pueda acceder a la cámara. Si otra aplicación está utilizando la cámara, es posible que se reciba un mensaje indicando que está intentando acceder a esta función.

Fotos o videos desconocidos: Si se encuentran fotos o videos almacenados en la galería que no se recuerda haber tomado o grabado, podría ser una señal de alerta de que alguien tomó el control de la cámara.

Consumo de batería y sobrecalentamiento: El spyware instalado de forma encubierta en el dispositivo puede consumir más energía de lo normal, incluso cuando no se está utilizando el teléfono. Prestar atención al consumo de batería y a un posible sobrecalentamiento del dispositivo.