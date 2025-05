¿Qué tan seguro es actualmente su iPhone?

A pesar de todo esto, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que no se eliminan los riesgos por completo, ya que las estafas cotidianas y otras amenazas bombardean también a usuarios de iOS, y aunque algunas son más comunes que otras, todas exigen atención.

· Mantener el iOS y todas las aplicaciones actualizadas. Esto reducirá la ventana de oportunidad para que los actores de amenazas exploten cualquier vulnerabilidad en versiones antiguas para lograr sus objetivos.

· Utilizar siempre contraseñas seguras y únicas para todas las cuentas, quizás utilizando el gestor de contraseñas de ESET para iOS, y activar la autenticación multifactor si se ofrece. Esto es fácil en los iPhones, ya que requerirá un simple escaneo de Face ID. Esto asegurará que, incluso si obtienen las contraseñas, no podrán acceder a las aplicaciones sin el escaneo de cara.

· Activar Face ID o Touch ID para acceder al dispositivo, respaldado con una contraseña segura. Esto mantendrá el iPhone seguro en caso de pérdida o robo.

· No hacer jailbreak al dispositivo, por las razones mencionadas anteriormente. Lo más probable es que tu iPhone sea menos seguro.

· Tener cuidado con el phishing. Eso significa tratar con extrema precaución las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de redes sociales no solicitados. No hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos. Si realmente se necesita hacerlo, comprobar por separado con el remitente que el mensaje es legítimo (es decir, no respondiendo a los datos que figuran en el mensaje).

· Evitar las redes wifi públicas. Si es necesario utilizarlas, intentar hacerlo con una VPN. Como mínimo, no iniciar sesión en ninguna cuenta valiosa ni introducir información confidencial en una red wifi pública.

· Intentar limitarse a la App Store para cualquier descarga, con el fin de minimizar el riesgo de descargar algo malicioso o arriesgado.

· Si se cree que se puede ser objetivo de programas espía (utilizados a menudo contra periodistas, activistas y disidentes), activar el modo de bloqueo.

· Prestar atención a los signos reveladores de una infección por malware, que podrían incluir un rendimiento lento, ventanas emergentes de publicidad no deseada, un sobrecalentamiento del dispositivo, aparición de nuevas aplicaciones en la pantalla de inicio o aumento del consumo de datos.