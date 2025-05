Empresas y plataformas deben enfrentar el fraude y la suplantación de identidad en Centroamérica

Según cifras recientes del Global Ecommerce Payments & Fraud Reports, las empresas latinoamericanas destinan hasta el 19 % de sus ingresos por comercio electrónico a la gestión del fraude, casi el doble que sus contrapartes en América del Norte. Esta estadística no solo revela la magnitud del problema, sino también el alto costo que implica ignorarlo.

Cada vez más empresas y plataformas están enfrentando el fraude y la suplantación de identidad en Centroamérica, advierte Carlos Ángel, General Manager para Panamá y Región Andina en Tools for Humanity.

World ID, por ejemplo, se posiciona como una tecnología clave en esta lucha. A través de una verificación de humanidad anónima, las plataformas pueden filtrar interacciones falsas sin violar la privacidad del usuario. El sistema no almacena datos personales, no comparte información sensible y utiliza el modelo de Custodia Personal, donde los datos generados durante la verificación se conservan únicamente en el dispositivo del usuario.

Este enfoque fortalece un principio esencial en el entorno digital: el control de los datos debe estar en manos del usuario. Además, al eliminar la fricción en los procesos de verificación, se mejora significativamente la usabilidad y se recupera la confianza en las plataformas digitales.

Otro aspecto clave es la accesibilidad de estas tecnologías antifraude. Plataformas como World ID han sido diseñadas para que pequeñas y medianas empresas (PyMEs) también puedan implementarlas, sin grandes inversiones en infraestructura ni necesidad de manejar bases de datos complejas. Esto democratiza la seguridad digital, permitiendo que empresas de todos los tamaños puedan protegerse sin comprometer su crecimiento.

Para Ángel, invertir en tecnología contra el fraude y la suplantación de identidad no solo es una medida de protección, sino una estrategia de fidelización. Los usuarios valoran las plataformas que protegen su identidad y ofrecen experiencias seguras. Esto se traduce en mayor confianza, mejor percepción de marca y relaciones a largo plazo con los clientes.

En un ecosistema digital donde la identidad puede ser manipulada, falsificada o explotada, la capacidad de verificar la humanidad y construir un entorno libre de bots, estafadores y cuentas falsas, no es un lujo: es una necesidad.