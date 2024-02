Un 51 % de latinoamericanos conoce la contraseña del dispositivo móvil de su pareja

Un estudio de Kaspersky expone que, por ejemplo, un tercio (27 %) de los latinoamericanos está dispuesto a compartir sus contraseñas con sus parejas como prueba de que no tienen nada que ocultar, e incluso más de la mitad (51 %) conoce la contraseña del dispositivo móvil de su pareja.

“Compartir con tu pareja las claves de acceso de tus cuentas personales, como de redes sociales, o dispositivos móviles por ´amor´ es una manera de eliminar los límites de privacidad de cada individuo y no solo evita construir una relación de pareja sana, sino que también nos impide tener hábitos digitales seguros y nos expone a dejar al descubierto información personal que podría ser mal utilizada”, comenta Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

● Establezcan límites de su privacidad digital desde el principio. Cada persona tiene límites únicos en cuanto a la información que está dispuesta a compartir a su pareja, sobre todo cuando se trata de su vida digital. Para ello es importante que mantengan un diálogo abierto en el que ambos puedan poner sobre la mesa con qué se sienten más cómodos, si están listos para acceder a su vida en línea y cómo pueden protegerla respectivamente en términos de ciberseguridad. Esto ayudará a tener un equilibrio entre una relación transparente y sincera y mantener una vida digital segura.

● No compartan contraseñas. Sobre todo, las de tus cuentas personales. Seguramente, habrá algunos perfiles que compartan, como los de streaming, pero es importante definir qué será de ellos en caso de una ruptura.

● Cuidado con la información sensible. Toda persona con la que tengas una relación amorosa puede convertirse en tu ex. Por esta razón es recomendable tener cautela antes de compartir información sensible, como fotos o videos de contenido íntimo, para evitar que sea utilizada con fines negativos.