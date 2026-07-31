YouTube asegura que la televisión conectada a internet gana terreno al móvil

Por: EFE

La televisión conectada (CTV) está desplazando a los móviles como el principal medio, con una penetración en el 88% de las audiencias en Estados Unidos y del 60% en Latinoamérica, aseguró esta semana Juan Pablo Robert, jefe de Empresas de Medios y Entretenimiento para YouTube Hispanoamérica.

Las visualizaciones en CTV, televisores conectados a internet que permiten ver contenido en streaming, superaron a los móviles en 2025 en Estados Unidos, con YouTube con la mayor cuota del mercado (12,9%), por encima de Netflix (8%) y PrimeVideo (3,8%), afirmó Robert en el foro SIPConnect en Miami.

"La televisión conectada ya está superando al móvil como el dispositivo principal, en el caso de Estados Unidos y en muchas regiones de América Latina también. El tiempo de consumo está creciendo en televisión, y hay muchas razones culturales y sociales detrás de esto", declaró el ejecutivo en la conferencia.

El directivo sostuvo que el consumo de información en los televisores "es el que más crece", al señalar que en canales de noticias más de la mitad de las visualizaciones provienen de estos dispositivos.