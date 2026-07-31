FMI advierte de fragmentación global, pero ve "oportunidad única" para Latinoamérica

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Durante su intervención en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central del Uruguay en Montevideo, Kristalina Georgieva advirtió sobre la transición desde un orden mundial predecible hacia un sistema con múltiples centros de gravedad e incertidumbre.

Por Agencia EFE La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, trazó un panorama económico global marcado por la creciente fragmentación geopolítica y el auge del proteccionismo, aunque destacó que Latinoamérica tiene ante sí una "oportunidad única" para aprovechar su potencial mediante una mayor integración regional. Durante su intervención en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central del Uruguay en Montevideo, Georgieva advirtió sobre la transición desde un orden mundial predecible hacia un sistema con múltiples centros de gravedad e incertidumbre.

La economista señaló que el proteccionismo y la división del comercio global podrían recortar hasta un 7 % el Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Asimismo, alertó sobre la vulnerabilidad de la economía global frente a choques geopolíticos, como el conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz. Según las proyecciones del FMI, si el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares de forma prolongada, el crecimiento mundial podría caer al 2 %, situando al planeta en el umbral de una recesión técnica. En este escenario, el organismo multilateral prevé una inflación global del 4,7 % para este año. Georgieva subrayó que un repunte inflacionario provocaría un impacto sobre los tipos de interés, encareciendo el servicio de la deuda y forzando a los países con un alto endeudamiento a recortar gasto público o subir impuestos. Respecto a las transformaciones tecnológicas, la titular del FMI definió a la Inteligencia Artificial (IA) como una fuerza impulsora capaz de aportar hasta 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB global gracias a las ganancias de productividad.