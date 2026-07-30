Centroamérica gana terreno en IED: Costa Rica lidera y El Salvador escala posiciones

Por: Revistaeyn.com

Centroamérica volvió a demostrar que puede competir con éxito por la inversión extranjera global. Aunque representa una fracción del PIB mundial, Costa Rica, El Salvador y Panamá lograron atraer una cantidad de nuevos proyectos superior a la esperada para el tamaño de sus economías, según el Greenfield FDI Performance Index 2026 elaborado por fDi Intelligence, división del Financial Times.

Costa Rica, en particular, volvió a encabezar a América Latina y el Caribe. El país se situó en la cuarta posición mundial, solamente por detrás de Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda. Obtuvo un índice de 6,5, lo que significa que atrajo una proporción de proyectos greenfield 6,5 veces mayor que la que le correspondería por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Aunque mejoró su puntuación frente al 6,18 de la edición anterior, Costa Rica bajó del tercer al cuarto puesto global. Aun así, fue el único país latinoamericano ubicado entre las primeras 20 posiciones y el único miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presente en el top 15.

La medición se elaboró con los proyectos de inversión anunciados durante 2025 y abarcó 98 países que alcanzaron el umbral mínimo de diez proyectos, según la base de datos fDi Markets.

El Salvador fue el segundo país mejor ubicado de América Latina y el Caribe y ocupó el puesto 38 del ranking mundial, con una puntuación de 2,25.

Este resultado indica que el país atrajo más del doble de los proyectos que cabría esperar por el tamaño de su economía. Además, registró 1,9 proyectos greenfield por cada millón de habitantes.

Panamá apareció en el tercer lugar centroamericano y en la posición 45 mundial, con un índice de 1,95. El país captó una proporción de proyectos cercana al doble de su peso en la economía global.

Panamá también destacó por registrar 5,7 proyectos de IED por cada millón de habitantes, el segundo mejor resultado de Centroamérica después de Costa Rica.

Por su lado, Guatemala se ubicó en el puesto 80, con una puntuación de 0,85. Al situarse por debajo de 1, el índice muestra que su participación en los proyectos mundiales fue inferior a su peso en el PIB global. Mientras, Honduras, Nicaragua y Belice no aparecen entre las 98 economías incluidas en la clasificación, cuyo requisito de entrada fue haber captado al menos diez proyectos durante 2025.