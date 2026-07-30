Centroamérica gana terreno en IED: Costa Rica lidera y El Salvador escala posiciones

Por: Revistaeyn.com
Centroamérica volvió a demostrar que puede competir con éxito por la inversión extranjera global. Aunque representa una fracción del PIB mundial, Costa Rica, El Salvador y Panamá lograron atraer una cantidad de nuevos proyectos superior a la esperada para el tamaño de sus economías, según el Greenfield FDI Performance Index 2026 elaborado por fDi Intelligence, división del Financial Times.
Costa Rica, en particular, volvió a encabezar a América Latina y el Caribe. El país se situó en la cuarta posición mundial, solamente por detrás de Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda. Obtuvo un índice de 6,5, lo que significa que atrajo una proporción de proyectos greenfield 6,5 veces mayor que la que le correspondería por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Aunque mejoró su puntuación frente al 6,18 de la edición anterior, Costa Rica bajó del tercer al cuarto puesto global. Aun así, fue el único país latinoamericano ubicado entre las primeras 20 posiciones y el único miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presente en el top 15.
La medición se elaboró con los proyectos de inversión anunciados durante 2025 y abarcó 98 países que alcanzaron el umbral mínimo de diez proyectos, según la base de datos fDi Markets.
El Salvador fue el segundo país mejor ubicado de América Latina y el Caribe y ocupó el puesto 38 del ranking mundial, con una puntuación de 2,25.
Este resultado indica que el país atrajo más del doble de los proyectos que cabría esperar por el tamaño de su economía. Además, registró 1,9 proyectos greenfield por cada millón de habitantes.
Panamá apareció en el tercer lugar centroamericano y en la posición 45 mundial, con un índice de 1,95. El país captó una proporción de proyectos cercana al doble de su peso en la economía global.
Panamá también destacó por registrar 5,7 proyectos de IED por cada millón de habitantes, el segundo mejor resultado de Centroamérica después de Costa Rica.
Por su lado, Guatemala se ubicó en el puesto 80, con una puntuación de 0,85. Al situarse por debajo de 1, el índice muestra que su participación en los proyectos mundiales fue inferior a su peso en el PIB global. Mientras, Honduras, Nicaragua y Belice no aparecen entre las 98 economías incluidas en la clasificación, cuyo requisito de entrada fue haber captado al menos diez proyectos durante 2025.
¿Qué muestran estos resultados para Centroamérica?
Más allá del ranking, el informe confirma una tendencia que se ha consolidado durante la última década: Centroamérica continúa posicionándose como una plataforma competitiva para inversiones manufactureras, de servicios corporativos, dispositivos médicos, tecnología y operaciones de exportación.
Factores como la estabilidad institucional, la disponibilidad de talento especializado y las estrategias de promoción de inversiones explican buena parte del desempeño de Costa Rica. Este país, también, fue el único de América Latina incluido entre las diez economías con más proyectos de IED por habitante. Ocupó la octava posición global, con 18,1 anuncios por cada millón de personas. Sólo superado por Emiratos Árabes Unidos, Catar, Singapur, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca y Malta.
En tanto, los resultados de El Salvador reflejan una recuperación del interés empresarial tras varios años de reformas orientadas a mejorar el clima de inversión.
Qué pasa en el resto de América Latina
Después de Costa Rica y El Salvador, las mejores posiciones de América Latina correspondieron a Colombia, Paraguay y Panamá.
Colombia se posicionó en el puesto 43 mundial, con una puntuación de 2,01, mientras Paraguay quedó en el lugar 44, con 1,97. Ambos captaron alrededor del doble de los proyectos esperados por el tamaño de sus economías.
México apareció en la posición 52, con un índice de 1,80, seguido por Chile en el puesto 60, con 1,64. Uruguay ocupó el lugar 64 y Ecuador el 68.
República Dominicana cerró el grupo de países latinoamericanos que consiguieron una puntuación superior a 1. Se estableció en el puesto 74, con un índice de 1,02, prácticamente en línea con el tamaño relativo de su economía.
Brasil, Perú, Guatemala y Argentina se ubicaron por debajo de ese umbral. Brasil quedó en la posición 76, con una puntuación de 0,93; Perú, la 78, con 0,86; Guatemala, la 80, con 0,85; y Argentina, la 87, con 0,58.
Desde una lectura sistémica, el informe deja un mensaje claro para la región: la capacidad para atraer inversión ya no depende únicamente del tamaño del mercado. Países pequeños, pero con instituciones relativamente estables, estrategias activas de promoción y talento calificado, están logrando competir con economías mucho mayores por nuevos proyectos productivos.
El desafío ahora será transformar ese flujo de inversiones en mayor generación de empleo, innovación y encadenamientos locales.
LAS CLAVES DEL RANKING
¿Qué premia este índice?
✔ Nuevos proyectos productivos
✔ No mide fusiones ni adquisiciones
✔ Compara proyectos respecto al tamaño del PIB
✔ Incluye 98 economías
✔ Datos de 2025