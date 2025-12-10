Aduanas de Panamá y Europa acuerdan acciones conjuntas contra narcotráfico

Centroamérica & Mundo

La declaración prevé fortalecer el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgos y la coordinación entre los principales servicios aduaneros europeos y Panamá", que es considerado "un punto estratégico por su posición en las rutas marítimas globales.

Por Agencia EFE Las autoridades aduaneras de Bélgica, Francia, Países Bajos y Panamá firmaron una declaración conjunta para reforzar el intercambio de experiencias e información operativa en la lucha contra el narcotráfico, informó la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA). "Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la cooperación internacional, estos documentos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal, una herramienta estratégica que sitúa a Panamá como eslabón para el comercio seguro y transparente", afirmó la directora general de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso.

La nota destaca que "el acuerdo evidencia la confianza generada por el Gobierno panameño en su combate al comercio ilícito" y llevó a que altos directivos europeos viajaran a Ciudad de Panamá para la firma. En la reunión estuvieron presente: Nanette van Schelven, de los Países Bajos; Kristian Vanderwaeren, de Bélgica; y Benoit Godart, director de Asuntos Internacionales de las Aduanas de Francia. Las cuatro administraciones destacaron "la necesidad de una respuesta internacional unificada para enfrentar las redes transnacionales del narcotráfico", y señalaron que este acuerdo facilitará inspecciones más efectivas, un flujo de información más ágil y una cooperación más estrecha en investigaciones. La declaración, según la información oficial, prevé "fortalecer el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgos y la coordinación entre los principales servicios aduaneros europeos y Panamá", que es considerado "un punto estratégico por su posición en las rutas marítimas globales".