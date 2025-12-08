Exportaciones chinas repuntan un 5,7 % en noviembre

Centroamérica & Mundo

En el undécimo mes de 2025, el superávit comercial chino fue de 792.580 millones de yuanes (US$112.122 millones), lo que supone una subida del 14,4 %.

Por Agencia EFE El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 5,7 % interanual en noviembre hasta unos 2,35 billones de yuanes (US$331.824 millones), repunte que contrasta con la bajada del 0,8 % que registró el mes anterior. Según los datos oficiales divulgados por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 1,7 % hasta los 1,55 billones de yuanes (US$219.703 millones).

En el undécimo mes de 2025, el superávit comercial chino fue de 792.580 millones de yuanes (US$112.122 millones), lo que supone una subida del 14,4 %. Así, el valor total de los intercambios comerciales denominados en yuanes entre el gigante asiático y otros países fue de unos 3,9 billones de yuanes (US$551.527 millones) en noviembre, un 4,1 % superior al del mismo mes de 2024. En el acumulado de estos once meses, las exportaciones chinas aumentaron un 6,2 %, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy inferior, de un 0,2 %. Aduanas también presentó los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.