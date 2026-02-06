Banca salvadoreña: buen desempeño pese al entorno macroeconómico

Finanzas

Moody’s mantiene una perspectiva estable para el sistema bancario de El Salvador, destacando la solidez de sus activos, la rentabilidad sostenida y los avances regulatorios hacia estándares internacionales.

Por revistaeyn.com El sistema bancario de El Salvador inicia 2026 con una perspectiva estable, respaldada por indicadores financieros sólidos y una gestión prudente que ha permitido sostener la consistencia del sector, aun en un contexto de desaceleración económica y mayores exigencias regulatorias. Así lo señala la más reciente evaluación publicada por Moody’s. De acuerdo con la agencia calificadora, la banca salvadoreña muestra un desempeño positivo apoyado en la calidad de sus activos, una rentabilidad estable y una posición de liquidez robusta. Al mismo tiempo, enfrenta el reto de adaptarse a un entorno macroeconómico menos dinámico y a un proceso de convergencia regulatoria hacia estándares internacionales más exigentes.

Crecimiento del crédito

El crecimiento del crédito ha mantenido una relación estrecha con la evolución de la economía salvadoreña. Por segundo año consecutivo, los sectores de construcción, consumo y comercio —motores clave del crecimiento del PIB— explicaron más del 60% de la expansión crediticia del sistema. Al cierre de diciembre de 2025, el crédito registró un crecimiento interanual de 8.8%, reflejando una demanda sostenida tanto de préstamos corporativos como personales. Moody's considera que esta dinámica podría continuar en 2026, aunque con un enfoque más selectivo, en línea con la moderación del crecimiento económico, estimado en 2.6% para 2026, frente al 3.3% del año previo.

Calidad de activos

Uno de los principales pilares del desempeño del sistema es la calidad de la cartera. La banca salvadoreña mantiene niveles de mora consistentemente inferiores al 2%, posicionándose entre las más sanas de Centroamérica. Este desempeño está respaldado por una cobertura de reservas sobre cartera vencida superior al 150%, lo que refuerza la capacidad del sistema para absorber eventuales deterioros. Moody’s subraya que, pese al entorno más retador previsto para 2026, el desafío para la banca será sostener un crecimiento prudente, priorizando sectores menos sensibles a la desaceleración del ciclo económico.

Avances regulatorios

El fortalecimiento del marco regulatorio constituye otro eje central del análisis. Los compromisos asumidos por El Salvador en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) con el Fondo Monetario Internacional están impulsando una transición progresiva hacia estándares prudenciales internacionales. En materia de liquidez, se avanza en el ajuste gradual del encaje legal hasta alcanzar el 15% en 2026, proceso facilitado por los elevados niveles de liquidez observados durante 2025. Los saldos mantenidos en el Banco Central de Reserva superaron, en promedio, el mínimo requerido, una tendencia que se espera continúe.

Asimismo, se han introducido regulaciones vinculadas al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) y al Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN), cuyos reportes obligatorios comenzarán en 2027, marcando un paso relevante hacia un marco prudencial más sofisticado. La aprobación de la Ley de Estabilidad Financiera, junto con la actualización de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, refuerza el proceso de alineación con mejores prácticas internacionales. Moody’s anticipa que durante 2026 continuarán los desarrollos regulatorios orientados a la implementación de un enfoque de supervisión basado en riesgos bajo los lineamientos de Basilea III, incluyendo la adopción de definiciones de capital de mayor calidad como el Common Equity Tier 1 (CET1).

Rentabilidad sólida

En términos de rentabilidad, la banca salvadoreña ha demostrado una notable resiliencia. En los últimos cuatro ejercicios, el sistema ha mantenido un ROE superior al 13% y un ROA estable cercano al 1.3%, indicadores que reflejan una gestión eficiente de los activos y del margen financiero. Para 2026, Moody’s Local proyecta que la generación de utilidades se mantendrá positiva, aunque reconoce que la desaceleración económica y la posible volatilidad en el flujo de remesas podrían ejercer presión sobre la cartera minorista y la capacidad de pago de los hogares, obligando a reforzar provisiones.

No obstante, la agencia considera que los bancos cuentan con margen de maniobra para mitigar estos riesgos mediante una gestión activa del margen financiero, ajustando tasas activas y pasivas en función del entorno de tasas globales y locales.

Confianza de los depositantes