Aeródromo de Guatemala proyecta recibir vuelos internacionales en 2029

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La modernización pretende convertir esta instalación en una alternativa de conectividad para el occidente guatemalteco, con mejores condiciones para atender pasajeros y facilitar el acceso de visitantes internacionales a los atractivos turísticos y las actividades económicas de la zona.

Por revistaeyn.com El aeródromo de Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, avanza en un proceso de modernización con el objetivo de comenzar a recibir vuelos internacionales en marzo de 2029, una iniciativa que busca mejorar la conectividad aérea y ampliar las oportunidades turísticas y comerciales de la región. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) impulsa una serie de proyectos para elevar la capacidad operativa de esta terminal. Según Lisbeth López, administradora del aeródromo, fortalecer su infraestructura permitiría aprovechar el potencial económico de Quetzaltenango, considerada la segunda ciudad más importante del país en materia de desarrollo económico.

Entre las principales obras contempladas se encuentran la construcción de instalaciones para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), una nueva torre de control y la ampliación del edificio terminal. Estas intervenciones buscan reforzar la atención de emergencias, optimizar la supervisión del tráfico aéreo y disponer de mayor espacio para los pasajeros. Paralelamente, las autoridades mantienen trabajos de conservación de la pista, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, los sistemas eléctricos de señalización visual y los drenajes pluviales, componentes esenciales para avanzar hacia la certificación aeroportuaria. El plan también incluye la adquisición de equipos, la contratación de personal especializado y el desarrollo de programas de capacitación. A esto se suma la elaboración de manuales y procedimientos operativos que permitan cumplir con los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).