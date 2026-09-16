Tráfico en Aeropuerto de Tocumen crece 15 % y roza los 16 millones de pasajeros

Solo en agosto, detalla el comunicado, Tocumen registró 2.145.906 movimientos de pasajeros para un promedio de 68.905 viajeros diarios.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro regional de conexiones, movilizó 15.953.929 pasajeros entre enero y agosto de 2026, un 15 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el tráfico de conexión internacional, informó la terminal aérea.

El tráfico de conexión representó el 74 % de los pasajeros movilizados en agosto, lo que mantiene a Tocumen como un punto de enlace entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa, además de su conexión con Latinoamérica y el Caribe.

Durante ese mes, 277.653 pasajeros desembarcaron en Panamá y tuvieron como destino la ciudad de Panamá, mientras que otros 270.707 fueron embarcados desde el país, flujos vinculados principalmente con el turismo, los viajes de negocios y la actividad económica.

En cuanto a conectividad, Tocumen mantuvo en agosto enlaces con noventa y tres destinos internacionales y uno doméstico.

En cuanto a las operaciones aéreas, en los primeros ocho meses del año se contabilizaron 121.521 movimientos de aeronaves, un 11 % que en igual periodo de 2025, con el 90 % correspondiendo a vuelos comerciales, el 6 % a operaciones de carga, el 3 % a aviación general y el 1 % a paradas técnicas, vuelos chárter, operaciones militares y otras actividades.