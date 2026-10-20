Guatemala invertirá US$11,7M en subestación eléctrica y línea de transmisión

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Las intervenciones priorizarán Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Baja Verapaz, Petén e Izabal, departamentos con los niveles más bajos de cobertura eléctrica del país...

Por revistaeyn.com El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala destinará más de US$11,7 millones a la construcción de una subestación eléctrica en San Mateo Ixtatán y una línea de transmisión asociada, con el objetivo de reforzar la infraestructura energética y mejorar el suministro en el norte del departamento de Huehuetenango. El proyecto, que contará con una inversión superior a Q90 millones, beneficiará directamente a unas 66.078 personas y tendrá un impacto indirecto en otras 264.775. Su alcance comprende los municipios de San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, Nentón y San Pedro Soloma.

La nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de transmisión de electricidad y contribuir a una mayor estabilidad y calidad del servicio. Además, facilitará futuras ampliaciones de las redes de distribución, un aspecto clave para extender la cobertura eléctrica hacia comunidades rurales que todavía enfrentan limitaciones de acceso. La iniciativa se desarrollará con el respaldo de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán y forma parte de los esfuerzos del INDE por fortalecer la infraestructura energética en zonas que requieren mejoras en sus servicios básicos. La obra se enmarca en un contexto de expansión de la cobertura eléctrica en Guatemala. Para avanzar en ese objetivo, el INDE trabaja en la fase de planificación y preinversión del Programa de Acceso a la Electrificación Rural (PAER), que busca llevar electricidad por primera vez a cerca de 70.000 hogares, equivalentes a más de 400.000 personas.