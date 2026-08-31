Guatemala: Aeropuerto Mundo Maya creció 37% en pasajeros en últimos dos años

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Con el aumento de pasajeros y las obras de modernización en marcha, el AIMM se perfila como una pieza relevante dentro de los esfuerzos de Guatemala por ampliar su conectividad aérea y aprovechar el potencial turístico y económico.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM), en Petén, Guatemala, registra un crecimiento de 37 % en el número de pasajeros atendidos en los últimos dos años, una evolución que refleja el aumento de la demanda de conectividad aérea y el proceso de fortalecimiento de la terminal. De acuerdo con los datos presentados por el viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano, el aeropuerto pasó de movilizar 284,365 pasajeros en 2023 a 390,584 en el período más reciente reportado.

El incremento en el flujo de viajeros se produce pese a que el número de vuelos recibidos mostró una variación mucho más moderada. Estos pasaron de 7,471 en 2023 a 7,563, lo que evidencia que el crecimiento de pasajeros también está relacionado con una mayor capacidad de las aeronaves que utilizan la terminal. Ante este escenario, las autoridades avanzan en un programa de modernización del AIMM que contempla 40 acciones distribuidas en cinco áreas estratégicas: seguridad y experiencia del pasajero, fortalecimiento de la estructura organizacional, control de tráfico aéreo, Sistema de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y pista de aterrizaje. Las intervenciones buscan preparar la infraestructura para responder al aumento de la demanda y ampliar las capacidades operativas del aeropuerto. Entre los objetivos se encuentra facilitar, entre otros aspectos, la llegada de aeronaves de mayor tamaño y con capacidad para transportar un número superior de pasajeros. El fortalecimiento de Mundo Maya forma parte de una estrategia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para elevar la eficiencia de los servicios aeroportuarios y mejorar los estándares de seguridad en las terminales aéreas del país.