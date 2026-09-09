BM aprueba US$250M para modernizar la aviación civil de Guatemala

Por revistaeyn.com
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto de inversión para apoyar a Guatemala en la modernización de su infraestructura aeroportuaria y en el fortalecimiento institucional de su sector de aviación civil.
El proyecto, denominado Programa de Recuperación de la Aviación Civil, contará con un financiamiento de US$250 millones. Este fortalecerá la institucionalidad del sector, su capacidad técnica y su sostenibilidad financiera, acompañando la agenda de modernización que impulsa el Gobierno para alinear al país con los estándares internacionales de aviación.
Además, financiará mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital; el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén; y los aeródromos de Puerto Barrios, Quetzaltenango y Huehuetenango. También apoyará la formación, certificación y licenciamiento del personal técnico del sector, incluidos controladores aéreos y bomberos aeronáuticos.
En las terminales aéreas se repararán pistas y plataformas, se construirán drenajes capaces de resistir las lluvias intensas, se instalará sistemas de iluminación de pista y equipos modernos de navegación y vigilancia, se rehabilitarán torres de control y se dotará a los aeropuertos de vehículos y estaciones de bomberos aeronáuticos, entre otras mejoras acordes con los estándares internacionales.
“Modernizar la aviación civil no significa solamente mejorar nuestros aeropuertos; significa ampliar las oportunidades de desarrollo para Guatemala. Este es un compromiso de país y una apuesta de largo plazo por una infraestructura aeroportuaria segura, eficiente y confiable, que fortalezca la conectividad, impulse el turismo y el comercio, atraiga inversión y genere empleo”, afirmó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.
El turismo aporta aproximadamente el 5 % del Producto Interno Bruto y sostiene más de 500,000 empleos en Guatemala. Se espera que el proyecto atraiga a más turistas y contribuya al desarrollo económico de las zonas turísticas del país.
El transporte aéreo facilita además el comercio, la inversión y el acceso a mercados. Se estima que, beneficiándose del apoyo del proyecto, el tráfico de pasajeros podría superar los 11.2 millones en 2040, más del doble de los 5.2 millones estimados para 2025.
"La conectividad aérea es clave para la competitividad de Guatemala. Contar con aeropuertos seguros, modernos y resilientes permitirá aprovechar mejor el potencial turístico del país, generar empleos de calidad, impulsar las exportaciones y conectar las regiones más alejadas con nuevos mercados", indicó Thomas Lubeck, Gerente de País del Grupo Banco Mundial en Guatemala.
El proyecto está alineado con el Plan Estratégico Guatemala Vuela, que busca posicionar al país como un centro regional de transporte aéreo de pasajeros y carga para 2044, mediante reformas institucionales e inversiones en infraestructura. Se ejecutará hasta 2033 y será implementado por la Dirección General de Aeronáutica Civil.