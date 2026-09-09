BM aprueba US$250M para modernizar la aviación civil de Guatemala

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La operación beneficiará a más de ocho millones de usuarios mediante aeropuertos más seguros, modernos y resilientes, y contribuirá a la creación de empleos de calidad.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto de inversión para apoyar a Guatemala en la modernización de su infraestructura aeroportuaria y en el fortalecimiento institucional de su sector de aviación civil. El proyecto, denominado Programa de Recuperación de la Aviación Civil, contará con un financiamiento de US$250 millones. Este fortalecerá la institucionalidad del sector, su capacidad técnica y su sostenibilidad financiera, acompañando la agenda de modernización que impulsa el Gobierno para alinear al país con los estándares internacionales de aviación.

Además, financiará mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital; el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén; y los aeródromos de Puerto Barrios, Quetzaltenango y Huehuetenango. También apoyará la formación, certificación y licenciamiento del personal técnico del sector, incluidos controladores aéreos y bomberos aeronáuticos. En las terminales aéreas se repararán pistas y plataformas, se construirán drenajes capaces de resistir las lluvias intensas, se instalará sistemas de iluminación de pista y equipos modernos de navegación y vigilancia, se rehabilitarán torres de control y se dotará a los aeropuertos de vehículos y estaciones de bomberos aeronáuticos, entre otras mejoras acordes con los estándares internacionales. “Modernizar la aviación civil no significa solamente mejorar nuestros aeropuertos; significa ampliar las oportunidades de desarrollo para Guatemala. Este es un compromiso de país y una apuesta de largo plazo por una infraestructura aeroportuaria segura, eficiente y confiable, que fortalezca la conectividad, impulse el turismo y el comercio, atraiga inversión y genere empleo”, afirmó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.