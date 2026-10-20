Producción de ganado vacuno de Costa Rica registra cerca de 1,5 millones de cabezas

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En la actividad lechera, el 78,2 % de las vacas (126.260) se encontraba en producción, mientras que el 21,8 % (35.173) correspondía a vacas secas., revela la Encuesta Nacional Agropecuaria.

Por revistaeyn.com Los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) revelan que Costa Rica cuenta con un hato vacuno nacional de 1.495,930 cabezas. La producción de carne continúa siendo la principal actividad, al concentrar el 65,3 % del total de animales, equivalente a 974.806 cabezas. Le sigue el ganado vacuno de leche, con una participación de 18,9 % (283.051 cabezas); mientras que doble propósito reúne 15,8 % del hato, correspondiente a 236.056 cabezas. Finalmente, los animales utilizados para trabajo representan 0,1 %, con 2 017 cabezas.

En cuanto a la composición del hato de Costa Rica por sexo, las hembras lideran con un 72,5 %, equivalente a 1.085,023 cabezas; mientras que los machos constituyen el 27,5%, con 410 907 cabezas, indica la ENA. Asimismo, durante 2025 se estimaron 427.615 nacimientos de ganado vacuno, de los cuales el 47,8 % correspondió a machos y el 52,2 % a hembras. Según el propósito, el 54,7 % de los nacimientos se registró en fincas dedicadas a la producción de carne, para un total de 234.030 animales; el 27,5 % correspondió a ganado vacuno de leche, con 117 279 nacimientos; y el 17,8 % restante se estimó en ganado vacuno de doble propósito, equivalente a 76.306 animales, señala la ENA. Respecto a las hembras en producción, el análisis se concentra en los propósitos de leche y doble propósito. En la actividad lechera, el 78,2 % de las vacas (126.260) se encontraba en producción, mientras que el 21,8 % (35.173) correspondía a vacas secas. Por su parte, para las vacas de doble propósito, el 60,3% (72.922) se encontraba en producción y el 39,7 % (47.976) correspondía a vacas secas.