Producción de ganado vacuno de Costa Rica registra cerca de 1,5 millones de cabezas

Por revistaeyn.com
Los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) revelan que Costa Rica cuenta con un hato vacuno nacional de 1.495,930 cabezas.
La producción de carne continúa siendo la principal actividad, al concentrar el 65,3 % del total de animales, equivalente a 974.806 cabezas. Le sigue el ganado vacuno de leche, con una participación de 18,9 % (283.051 cabezas); mientras que doble propósito reúne 15,8 % del hato, correspondiente a 236.056 cabezas. Finalmente, los animales utilizados para trabajo representan 0,1 %, con 2 017 cabezas.
En cuanto a la composición del hato de Costa Rica por sexo, las hembras lideran con un 72,5 %, equivalente a 1.085,023 cabezas; mientras que los machos constituyen el 27,5%, con 410 907 cabezas, indica la ENA.
Asimismo, durante 2025 se estimaron 427.615 nacimientos de ganado vacuno, de los cuales el 47,8 % correspondió a machos y el 52,2 % a hembras.
Según el propósito, el 54,7 % de los nacimientos se registró en fincas dedicadas a la producción de carne, para un total de 234.030 animales; el 27,5 % correspondió a ganado vacuno de leche, con 117 279 nacimientos; y el 17,8 % restante se estimó en ganado vacuno de doble propósito, equivalente a 76.306 animales, señala la ENA.
Respecto a las hembras en producción, el análisis se concentra en los propósitos de leche y doble propósito. En la actividad lechera, el 78,2 % de las vacas (126.260) se encontraba en producción, mientras que el 21,8 % (35.173) correspondía a vacas secas. Por su parte, para las vacas de doble propósito, el 60,3% (72.922) se encontraba en producción y el 39,7 % (47.976) correspondía a vacas secas.
Con relación a las pérdidas de animales, estas se estimaron en 52.423 cabezas de ganado vacuno. La mayor proporción se registró en los propósitos de producción de carne, que concentraron el 55,5% del total de pérdidas, seguidos por los de leche (29,9%) y de doble propósito (14,6 %).
Al analizarlo según grupos de edad, se observa que la principal causa en todas las categorías corresponde a plagas y enfermedades. En los animales menores de un año esta causa representó el 81,2 % de las pérdidas, mientras que en los animales de 1 a menos de 2 años y de 2 años o más alcanzó el 53,6 % y 52,6 %, respectivamente.
En cuanto a las prácticas pecuarias, los resultados muestran que el pastoreo es el sistema de producción predominante en la actividad ganadera nacional. Este sistema estuvo presente en el 93,0 % de las fincas dedicadas a la producción de carne, el 77,3 % de las unidades de producción de leche y el 92,7 % de las de doble propósito, lo que confirma su importancia como base de la producción vacuna en el país.
Respecto a la alimentación del ganado vacuno de Costa Rica, predomina el uso de pasto natural en los diferentes propósitos productivos. Su utilización alcanzó el 49,6 % en el ganado destinado a la producción de carne, el 50,4 % en la producción de leche y el 58,2 % en los sistemas de doble propósito, evidenciando su papel fundamental en el sostenimiento de la actividad ganadera nacional.