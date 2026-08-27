Guatemala incorpora 14 nuevas conexiones aéreas y mejora Aeropuerto La Aurora

Por revistaeyn.com
Guatemala fortalece su posición como destino turístico internacional con la incorporación de 14 nuevas rutas aéreas internacionales, una expansión que abre mayores oportunidades para atraer visitantes de distintos mercados y facilitar el acceso al país.
El director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, destacó el crecimiento de la conectividad como uno de los avances relevantes que atraviesa actualmente la industria turística guatemalteca.
La ampliación de los enlaces aéreos permite estrechar la relación de Guatemala con nuevos mercados emisores y ofrecer más alternativas de viaje a quienes buscan conocer sus destinos, cultura y atractivos.
La expansión de la conectividad ocurre, además, en un contexto de crecimiento de la demanda. En los últimos dos años, la llegada de visitantes no residentes a Guatemala acumula un aumento de 26 %, lo que evidencia el dinamismo que mantiene el turismo.
“Estamos rompiendo récords, estamos llegando a nuevos escenarios y estamos haciendo cosas que antes no se hacían”, afirmó Whitbeck al valorar los resultados alcanzados durante la actual administración.
Además, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) avanza en un proceso de modernización enfocado en fortalecer la seguridad, mejorar la continuidad de sus servicios y brindar mejores condiciones a los pasajeros.
Uno de los principales avances se concentra en los sistemas de seguridad aeroportuaria. El AILA incorporó 13 nuevos equipos de rayos X para fortalecer los procesos de inspección, mientras que el sistema de videovigilancia fue ampliado con 310 cámaras, para alcanzar un total de 557 dispositivos alrededor de toda la terminal aérea.
También se modernizó la infraestructura para el control de accesos mediante la integración de pantallas, molinetes y tabletas para garantizar el control de entrada y salida de trabajadores y visitantes.
Entre las próximas mejoras se encuentran la adquisición de luces móviles y la modernización del sistema de iluminación de la pista de aterrizaje, además de la continuidad de los trabajos de recuperación de áreas para liberar espacios en el aeropuerto.
Con información de AGN