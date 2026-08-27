Guatemala incorpora 14 nuevas conexiones aéreas y mejora Aeropuerto La Aurora

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El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) avanza en un proceso de modernización enfocado en fortalecer la seguridad, mejorar la continuidad de sus servicios y brindar mejores condiciones a los pasajeros.

Por revistaeyn.com Guatemala fortalece su posición como destino turístico internacional con la incorporación de 14 nuevas rutas aéreas internacionales, una expansión que abre mayores oportunidades para atraer visitantes de distintos mercados y facilitar el acceso al país. El director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, destacó el crecimiento de la conectividad como uno de los avances relevantes que atraviesa actualmente la industria turística guatemalteca.

La ampliación de los enlaces aéreos permite estrechar la relación de Guatemala con nuevos mercados emisores y ofrecer más alternativas de viaje a quienes buscan conocer sus destinos, cultura y atractivos. La expansión de la conectividad ocurre, además, en un contexto de crecimiento de la demanda. En los últimos dos años, la llegada de visitantes no residentes a Guatemala acumula un aumento de 26 %, lo que evidencia el dinamismo que mantiene el turismo. “Estamos rompiendo récords, estamos llegando a nuevos escenarios y estamos haciendo cosas que antes no se hacían”, afirmó Whitbeck al valorar los resultados alcanzados durante la actual administración.