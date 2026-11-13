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El Salvador proyecta que aporte económico del turismo al PIB pase de 10% a 14%

El Salvador recibió entre enero y octubre del año en curso 3,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó más de US$3.098 millones en ingresos de divisas, un 12 % más que en el mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Turismo.

Por Agencia EFE El Ministerio de Turismo proyecta que el aporte económico del sector turístico al producto interno bruto (PIB) de El Salvador pase de un 10 % a un 14%, según estimaciones ofrecidas por la titular de la institución, Morena Valdez. La funcionaria afirmó que el turismo "es el sector que más aporta al PIB", por detrás de la actividad de construcción, y que "al momento se sitúa en un 10 %" pero están "proyectando que pueda llegar a ser un 14%".

Las cifras oficiales apuntan a que el PIB de El Salvador alcanzó los US$10.060,6 millones en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento de US$604,7 millones en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña creció cerca de un 4% en 2025 al registrar US$36.708,1 millones, lo que supuso un incremento de 1.828,4 millones respecto a 2024. La ministra Valdez destacó, como ha hecho en reiteradas ocasiones, que la seguridad "ha impactado" en el crecimiento turístico, "gracias a que el país ha pasado de ser el más peligroso del mundo, al más seguro para la población y para los turistas".