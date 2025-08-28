Aeropuerto de Tocumen con calificación ‘A’, según S&P

Por revistaeyn.com

Buenas noticias para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Se dio a conocer que dejó de ser categoría BBB+ y pasó a ‘A’, según la agencia de calificación crediticia BRC Ratings – S&P Global S.A.

Este avance refuerza su solidez financiera y consolida su posición como el principal hub de conexiones aéreas de Latinoamérica. La mejora responde a los resultados operativos y financieros positivos de Tocumen, respaldados por el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, que alcanzó un récord de 19.2 millones en 2024, con un incremento promedio del 7,2% hasta julio de 2025.