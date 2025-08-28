Aeropuerto de Tocumen con calificación ‘A’, según S&P

Por revistaeyn.com
Buenas noticias para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Se dio a conocer que dejó de ser categoría BBB+ y pasó a ‘A’, según la agencia de calificación crediticia BRC Ratings – S&P Global S.A.
Este avance refuerza su solidez financiera y consolida su posición como el principal hub de conexiones aéreas de Latinoamérica. La mejora responde a los resultados operativos y financieros positivos de Tocumen, respaldados por el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, que alcanzó un récord de 19.2 millones en 2024, con un incremento promedio del 7,2% hasta julio de 2025.
Asimismo, la agencia destacó la diversificación de ingresos lograda por Tocumen, gracias al fortalecimiento del segmento comercial y la incorporación de nuevas fuentes de ingresos.
Para el periodo 2025-2027, la agencia proyecta márgenes EBITDA entre 65 % y 70 %, así como niveles de apalancamiento (deuda neta sobre EBITDA) cercanos a 6 veces.
Esta es la tercera calificación más alta dentro de la escala de la firma, lo que refleja la sólida capacidad del principal “hub” aéreo de Latinoamérica para cumplir con sus compromisos financieros.
BRC Ratings estima que el tráfico aéreo en Tocumen crecerá a una tasa del 8% anual en los próximos tres años, con ingresos proyectados entre US$310 millones y US$360 millones, lo que representa un crecimiento del 7% anual.