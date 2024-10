América Latina debe cooperar para combatir el cambio climático

"Apostamos a la cooperación para que otros países se beneficien de los resultados que hemos cosechado en los últimos años", aseguró tras destacar que Uruguay ha liderado la transición de las energías renovables a nivel regional.

Nieves dijo que "el problema principal es la voluntad política" y que otro reto importante es reconocer "que no hay generación renovable si no es justa" y si no se invierte también en las redes de generación y electrificación".