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ANÁLISIS/ A los 250 años de EE.UU.: del sueño americano al siglo de la interdependencia

Quizá el mejor regalo que América Latina pueda ofrecer a Estados Unidos en sus primeros 250 años no sea intentar ocupar un lugar dentro del sueño americano, sino construir con mayor determinación sus propios sueños nacionales.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com Hace 250 años, trece colonias decidieron romper con el mayor imperio de su tiempo y fundar una nueva nación sobre una idea simple y, al mismo tiempo, profundamente transformadora: que la libertad, las instituciones y la posibilidad de progresar a partir del esfuerzo individual podían organizar una sociedad. Con el tiempo, esa idea dejó de ser únicamente un experimento político. Se convirtió en un modelo económico, institucional y cultural que atrajo talento, capital y ambición desde todos los continentes. El llamado "sueño americano" no solo definió a Estados Unidos; también redefinió la manera en que el mundo entendió el progreso. El próximo 4 de Julio, al cumplirse 250 años de aquella independencia, ese mismo sueño sigue siendo uno de los activos más poderosos de la economía global. Pero el contexto en el que se celebra es muy distinto al de sus orígenes. La competencia estratégica con China, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, las tensiones migratorias, la aceleración tecnológica y el retorno de políticas industriales más activas están empujando a una pregunta más profunda que la coyuntura: ¿cómo se sostiene el liderazgo de una gran potencia en un mundo crecientemente interdependiente?

El sueño americano como idea, no como frontera

El sueño americano nunca fue únicamente un proyecto nacional. Fue, sobre todo, una promesa: la idea de que el progreso era posible para quienes tuvieran talento, esfuerzo y oportunidades en un entorno de instituciones relativamente estables. Esa promesa convirtió a Estados Unidos en un polo de atracción global. Universidades, empresas, centros de innovación y mercados financieros se transformaron en un ecosistema difícil de replicar. Más que un país, Estados Unidos se convirtió en una plataforma de oportunidades. Esa arquitectura —basada en innovación, capital, Estado de derecho, emprendimiento y movilidad social— sigue siendo uno de los referentes más influyentes del sistema económico global. Sin embargo, el siglo XXI introduce un matiz nuevo: ese modelo ya no opera en aislamiento, sino en un entorno profundamente interconectado.

El siglo de la interdependencia

La globalización no desapareció, pero cambió de forma. Las cadenas de suministro son más regionales. La tecnología es más estratégica. La seguridad económica se entrelaza con la seguridad nacional. Y la migración se ha convertido en un factor estructural del desarrollo de múltiples países. En ese contexto, el liderazgo ya no depende únicamente de la capacidad de atraer talento o capital, sino también de la capacidad de construir entornos regionales estables, productivos y complementarios. Es aquí donde emerge una idea distinta: el siglo XXI no se define solo por la independencia ni por el liderazgo unilateral, sino por la interdependencia.

América Latina: entre la inspiración y la madurez

Desde América Latina, y particularmente desde Centroamérica —esa “cintura” que conecta al continente— esta transformación adquiere una lectura especial. Históricamente, el sueño americano fue entendido principalmente como un destino. Un horizonte de oportunidades al que se aspiraba llegar. Pero ese enfoque, con el tiempo, deja una pregunta abierta: ¿qué ocurre cuando el desarrollo de una región depende excesivamente de la posibilidad de emigrar? La respuesta no es renunciar a la relación con Estados Unidos. Todo lo contrario. La relación es estructural en comercio, inversión, seguridad y tecnología. Pero sí implica algo distinto: asumir que el desarrollo sostenible no puede descansar únicamente en la salida, sino en la construcción de oportunidades locales. Es importante ser precisos: Estados Unidos no debe ser visto como un modelo que se replica ni como un actor que dirige el destino del continente. Se trata de inspiración, no dependencia. EE.UU. inspira, pero no manda.

Su historia institucional, su capacidad de innovación, su cultura emprendedora, su profundidad de mercado y su ecosistema de universidades y capital de riesgo constituyen aprendizajes relevantes para cualquier economía que busque desarrollarse. Pero América Latina posee una riqueza distinta, imposible de reducir a un solo modelo: diversidad cultural, recursos naturales estratégicos, juventud demográfica, creatividad, resiliencia y una creciente capacidad empresarial. Por eso, el punto no es la imitación, sino el aprendizaje. Inspirarse nunca ha significado copiar. Significa adaptar para construir una versión propia del éxito.

El continente como proyecto

En este contexto, el concepto de “sueño americano” puede evolucionar sin perder su esencia. No se trata de reemplazarlo, sino de ampliar su significado. Quizá, el desafío de los próximos 250 años no sea solo sostener una promesa nacional, sino contribuir a que esa promesa inspire la construcción de múltiples proyectos nacionales más sólidos en todo el continente. Porque el verdadero potencial de América no está en la dependencia, sino en la complementariedad. Estados Unidos aporta instituciones, capital, innovación y escala. América Latina aporta recursos, energía, población joven, biodiversidad y una creciente integración productiva. El futuro no se juega en la sustitución de un modelo por otro, sino en la capacidad de construir un ecosistema hemisférico más competitivo.

América llegó a la mayoría de edad

Vista desde Centroamérica, esta transición adquiere una dimensión aún más clara. La región no puede pensar el continente como una elección entre Norte y Sur, sino como un espacio compartido donde la competitividad depende de la capacidad de construir puentes, no trincheras. Quizá este sea el momento de la mayoría de edad de América. Un momento en el que la región deja de medir su éxito por la posibilidad de emigrar y comienza a medirlo por su capacidad de generar oportunidades en cada uno de sus países. Asia lo hizo a través de procesos diversos de industrialización y fortalecimiento institucional. Europa lo hizo mediante integración económica progresiva. América tiene la oportunidad de construir su propio camino. En este nuevo escenario, la relación entre Estados Unidos y América Latina no se define únicamente por la diplomacia o la historia compartida, sino por la estrategia económica. Cadenas de valor regionales, nearshoring, seguridad energética, transición tecnológica, infraestructura logística y estabilidad institucional son variables que ya no pueden analizarse por separado. La competitividad del hemisferio depende de su capacidad de funcionar como un sistema más integrado. En ese sentido, la prosperidad de América Latina no es ajena a la de Estados Unidos. Y la fortaleza de Estados Unidos no es independiente del desarrollo de su entorno regional.

Un horizonte compartido