Centroamérica & Mundo

EEUU: Gobierno de Maduro es 'una organización criminal' que trafica drogas por Centroamérica

La secretaria de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Venezuela tiene un puente aéreo en Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar drogas.

Por revistaeyn.com El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio reiteró que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es "una organización criminal". "El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales", dijo días después de que Washington aumentara a US$50 millones la recompensa por información que permita detener al líder chavista.

"Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana", estimó el secretario de Estado de Estados Unidos. El cartel de los Soles "es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno", manifestó. La secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro. "Hay un puente aéreo en el que el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas", declaró en una entrevista con Fox News.