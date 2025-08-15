EEUU: Gobierno de Maduro es 'una organización criminal' que trafica drogas por Centroamérica

Por revistaeyn.com
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio reiteró que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es "una organización criminal".
"El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales", dijo días después de que Washington aumentara a US$50 millones la recompensa por información que permita detener al líder chavista.
"Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana", estimó el secretario de Estado de Estados Unidos.
El cartel de los Soles "es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno", manifestó.
La secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro. "Hay un puente aéreo en el que el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas", declaró en una entrevista con Fox News.
"También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos", agregó.
El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de US$700 millones en activos a Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cartel de los Soles.
"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los US$700 millones que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa", afirmó Bondi en entrevista a la cadena Fox News.
Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que Maduro y funcionarios y militares de alto rango de su Gobierno lideran el Cartel de los Soles, al que EE.UU. declaró como una organización terrorista.
La fiscal aseguró que esta organización del crimen organizado "sigue funcionando".
Con información de DW