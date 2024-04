Argentinos batallan por conseguir repelente en el peor brote de dengue

"Hacía todo casero como dicen, porque no conseguía [repelente] OFF, trato de no salir mucho, no llevo a mis nietos a la plaza para no estar en el pasto...", cuenta a la AFP Laura Di Costa, de 56 años, a la salida de un hospital de Buenos Aires adonde acudió porque tiene dengue.

La enfermedad, que provoca fiebre y dolor en las articulaciones y puede ser mortal, es transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito que está conviviendo con otro, el Aedes Albifasciatus, que invade la capital argentina desde enero por las lluvias.

Como resultado, Argentina ocupa el tercer lugar de casos de dengue en América Latina, con 129 muertes contra 13 en la misma fecha el año pasado, según el boletín epidemiológico del último fin de semana.

La primera epidemia de dengue de esta envergadura encuentra al país desprotegido frente a un virus tropical que ha sido empujado al sur por el fenómeno de El Niño y el calentamiento global, según informó esta semana la Organización Panamericana de la Salud.

El aumento de dengue se observa sobre todo en Brasil (81%), Paraguay (6%) y Argentina (3,4%), que representan el 92% de todos los casos y el 87% de las muertes en América Latina y el Caribe.

En Argentina, la epidemia se ve favorecida por la escasez de repelentes resultante de la inesperada demanda, y la especulación comercial tras la liberación de precios decretada por el gobierno ultraliberal de Javier Milei.