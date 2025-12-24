Nasry Asfura se declara 'preparado para gobernar' Honduras

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar "preparado para gobernar" Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano. "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Según el recuento del CNE, Asfura ganó con el 40,26 % de los votos emitidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyo recuento se desarrolló muy lentamente en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso. "Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones", enfatizó Asfura, del conservador Partido Nacional. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron al conservador Asfura tras haber sido declarado por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, y desearon que la transición en el país centroamericano "se desarrolle de manera pacífica y ordenada", según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

FELICITACIONES DESDE EEUU

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al ganador de las presidenciales hondureñas, el conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, pocos minutos después de que se confirmara su victoria tras más de un mes de recuento. "Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura", apuntó Rubio en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que espera colaborar con el nuevo Gobierno hondureño para impulsar la "cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre ambos países".