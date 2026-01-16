Trump asegura que no recibió presiones de países árabes o Israel para frenar ataque a Irán

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no ha recibido ningún tipo de presiones de países árabes o de Israel para frenar un posible ataque a Irán, "nadie me ha convencido. Me he convencido yo mismo", aseguró el mandatario en Washington.

Trump respondió de esta forma a los periodistas que le preguntaron por esas supuestas presiones de países de la región que, según informaciones de medios estadounidenses, habrían intentado frenar la ofensiva militar sobre territorio iraní.

El presidente estadounidense ha dicho varias veces esta semana que podía usar la fuerza contra el régimen Ayatolá si persistía en reprimir con dureza las protestas antigubernamentales que están sacudiendo el país persa.