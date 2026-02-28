Ataques de EEUU e Israel contra Irán ponen en alerta a la comunidad internacional

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Una operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán abrió este sábado un nuevo y peligroso capítulo en la ya tensa relación en Oriente Medio, tras una serie de bombardeos contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes que provocaron una inmediata respuesta con misiles y drones por parte de la República Islámica.

La ofensiva, anunciada a las 8:15 hora local por el Ministerio de Defensa israelí, fue descrita inicialmente como un “ataque preventivo” contra “decenas de objetivos militares”. Israel bautizó su campaña como ‘Rugido de León’, mientras que Washington la denominó ‘Furia Épica’, en lo que funcionarios estadounidenses calificaron como una acción coordinada tras meses de planificación conjunta.

Minutos después del anuncio comenzaron a escucharse explosiones en distintos puntos de Teherán. Medios oficiales iraníes también reportaron detonaciones en Isfahán, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah e Ilam. Aunque hasta el momento no se han difundido cifras oficiales de víctimas, la magnitud de los ataques generó escenas de pánico en la capital iraní, una ciudad de más de 12 millones de habitantes. En el norte de Teherán, el tráfico colapsó cuando padres acudieron apresuradamente a recoger a sus hijos de los centros educativos, que apenas habían abierto dos horas antes. Se formaron largas filas en cajeros automáticos y varias avenidas quedaron bloqueadas por vehículos. El olor a humo y a químicos se extendió incluso a zonas alejadas de los primeros impactos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en un mensaje en redes sociales una operación “masiva y continuada” con el objetivo de “aniquilar” y “destrozar” al régimen iraní. Aseguró que Estados Unidos destruirá la capacidad misilística y naval de Irán y reiteró que no permitirá que Teherán obtenga un arma nuclear. “Es una misión noble”, afirmó, al tiempo que pidió a la Guardia Revolucionaria que deponga las armas.

RESPUESTA DE IRÁN

La respuesta iraní no tardó. La Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento de una primera oleada de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región. Las sirenas antiaéreas sonaron en Jerusalén y otras ciudades del centro de Israel, donde se observaron interceptaciones en el cielo. Además, Irán confirmó ataques contra instalaciones militares en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. Entre los objetivos señalados figuraron la base de Al Udeid en Catar, Al Salem en Kuwait, Al Dhafra en Emiratos y la Quinta Flota en Baréin. Las autoridades cataríes y emiratíes informaron que interceptaron la mayoría de los proyectiles, aunque en Abu Dabi se reportaron daños materiales y la muerte de un civil. Varios países de la región cerraron temporalmente su espacio aéreo. La comunidad internacional reaccionó con alarma. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la situación de “peligrosa” y anunció la retirada del personal no esencial de la UE en la región, mientras se exploran vías diplomáticas con socios árabes. La misión naval europea Aspides permanece en alerta máxima en el mar Rojo.