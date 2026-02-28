¿Qué está pasando con el conflicto EEUU-Irán? Ocho hechos clave debes conocer

Centroamérica & Mundo

La tensión entre Estados Unidos e Irán aumenta tras nuevas advertencias de Donald Trump, el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en Oriente Medio, restricciones iraníes a las inspecciones nucleares y evacuaciones diplomáticas de Reino Unido, China y EEUU.

Por revistaeyn - Agencias La crisis entre Estados Unidos e Irán escaló en las últimas horas en medio de negociaciones nucleares estancadas, advertencias militares desde Washington y movimientos diplomáticos que reflejan un deterioro acelerado del entorno de seguridad en Oriente Medio. Estos son los ocho hechos clave que explican qué está ocurriendo a esta hora: 1️⃣ Trump advierte, pero no decide aún un ataque El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no está satisfecho con la forma en que Irán está negociando sobre su programa nuclear y reiteró que Teherán “no puede tener armas nucleares”. Sin embargo, aclaró que todavía no ha tomado una decisión final sobre una eventual acción militar.

2️⃣ Las negociaciones nucleares siguen sin acuerdo La tercera ronda de conversaciones entre EEUU e Irán concluyó en Ginebra sin avances definitivos. Las partes mantienen profundas diferencias sobre el enriquecimiento de uranio, la verificación internacional y el levantamiento de sanciones. Está prevista una nueva reunión técnica en Viena en los próximos días. 3️⃣ Irán no permite plena verificación de su programa nuclear El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que no puede verificar completamente el estado de las instalaciones nucleares iraníes ni el material enriquecido, debido a restricciones de acceso impuestas por Teherán tras los ataques de 2025. Esta falta de supervisión incrementa la preocupación internacional. 4️⃣ El mayor portaaviones del mundo llega a la región El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la Armada estadounidense, llegó a las costas de Israel como parte del mayor despliegue militar de EEUU en Oriente Medio desde la invasión de Irak. El operativo incluye destructores, cazas y aeronaves de reabastecimiento. 5️⃣ Reino Unido evacúa a todo su personal de Irán El Gobierno británico retiró a todo su personal diplomático de Teherán por el “riesgo intensificado de tensión regional”. La embajada seguirá operando en remoto. Londres también desaconsejó cualquier viaje a Irán. 6️⃣ China pide a sus ciudadanos que abandonen Irán La embajada china instó a sus nacionales a salir “lo antes posible” ante el aumento de los riesgos de seguridad. Aunque Pekín mantiene respaldo diplomático a Teherán, busca proteger a su comunidad en el país.