Bloqueos en Guatemala: ¿Qué temas abordará el Gobierno con sectores?

El 17 de marzo, el ministerio de Gobernación anunció la obligatoriedad de contratar un seguro de vehículos, medida que se implementará en un plazo de 45 días. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el ordenamiento vial y garantizar la protección de terceros en caso de accidentes, siguiendo el modelo adoptado en otros países.

"No es un diálogo en el que se sentarán todos al mismo tiempo en la mesa. Hay metodologías diversas... Pero, es importante recordar que cuando se está abierto al diálogo es importante escuchar, emitir sus preocupaciones reales o de lo que puede venir y suponer (...) Y lo más importante es que todos tengamos la misma información sobre la mesa, porque cuando hay estos temas de estrés, crisis, es precisamente porque la gente tiene información diferente o desinformación", explicó Ana Glenda Taher, secretaria privada de la presidencia, quien llevará una de las rondas de negociación.

Taher indicó que algunos de los manifestantes no están en sí por la obligatoriedad del seguro, sino que han salido a las calles por las preocupaciones que nacen en ellos por otras negociaciones, pero que no están en firme. "Hay otros diálogos que están en otras entidades, que no tienen nada que ver con los seguros, y hay varios manifestantes que están por eso, por lo que no está aprobado", apuntó.