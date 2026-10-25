Brasil: Lula se pone arriba de Flávio Bolsonaro con el escrutinio al 50%

Por Revistaeyn.com

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El presidente brasileño ha recuperado la ventaja (50,15%) ante su rival electoral, el senador opositor Flávio Bolsonaro (49,85%), con el escrutinio del 50% de los votos de la segunda vuelta de las elecciones que definen la Presidencia de Brasil.

Brasil vivió una enorme confusión en su recta final después de que un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas la votación en el momento en el que empezaba el recuento de sufragios.

El desconcierto se produjo en la última hora del periodo de votación, que estaba previsto que terminara a las 17.00h hora local (20.00 GMT), después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidatos a la Presidencia, solicitaran una extensión por motivos distintos.

La campaña de Lula, aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), lo pidió para todo el país ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados de Brasil.

Por su parte, el hijo mayor del expresidente Flávio Bolsonaro acotó la petición de ampliación a unos pocos estados brasileños y por otro motivo distinto, por las lluvias que han afectado la movilidad de los votantes de algunas regiones.

Así, el juez del Supremo Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula y en el Supremo desde 2023 tras ser nominado por el propio Lula durante su actual mandato, ordenó la ampliación del horario de votación por dos horas, hasta las 19.00 hora local (22.00 GMT).

Sin embargo, cuando se dio a conocer el fallo de Zanin, los sistemas del Tribunal Superior Electoral ya habían empezado a contabilizar los primeros votos.