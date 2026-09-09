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Tensión en Brasil: Policía Federal atrapada en guerra del Supremo, antes de las elecciones

La suspensión y rápida restitución del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, trasladó la pugna interna del Supremo Tribunal Federal al aparato de seguridad. Con Lula y Flávio Bolsonaro empatados, cada decisión judicial adquiere consecuencias electorales.

Por: Revistaeyn.com Brasil necesitó menos de 24 horas para suspender y restituir al máximo responsable de su Policía Federal. La velocidad de la secuencia podría sugerir que el sistema corrigió rápidamente una decisión controvertida. En realidad, revela algo más inquietante: la disputa que fractura al Supremo Tribunal Federal ya alcanzó a la institución encargada de investigar los casos que enfrentan a sus propios magistrados. El juez André Mendonça ordenó el martes el apartamiento preventivo del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del jefe de Inteligencia, Leandro Almada. Los responsabilizó por la elaboración de informes que, según sostuvo, constituyeron un “monitoreo sistemático” e ilegal sobre su actuación y la de otras autoridades. Horas después, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recurrió la medida. La Abogacía General de la Unión argumentó que un juez había invadido una competencia del presidente de la República, responsable de nombrar al director de la Policía Federal, y advirtió que la remoción abrupta amenazaba con desorganizar las operaciones de seguridad. Pero antes de que el presidente del Supremo, Edson Fachin, resolviera ese recurso, otro integrante de la Corte intervino desde un expediente diferente. Flávio Dino anuló el apartamiento y restituyó a Rodrigues y Almada. En su resolución cuestionó que Mendonça pudiera adoptar una decisión sobre funcionarios policiales dentro de una controversia en la cual el propio magistrado se considera afectado. La pregunta formulada por Dino fue tan jurídica como política: ¿puede una parte ser juez de sí misma?

Una Corte donde los jueces se corrigen entre ellos

La restitución devuelve temporalmente estabilidad a la cúpula policial, pero no resuelve la crisis. La agrava. Un magistrado suspendió a los responsables de la Policía Federal por considerar que lo investigaron ilegalmente. Otro juez dejó sin efecto la medida porque entendió que su colega actuó dentro de una causa propia y perjudicó investigaciones bajo responsabilidad de otros miembros de la Corte. Dino dispuso que el asunto sea examinado por el pleno del Supremo. Hasta entonces, Rodrigues seguirá al frente de la Policía Federal y deberá continuar las diligencias pendientes sin “interferencias externas”. La expresión resume el problema, aunque no determina de dónde proviene esa interferencia. Para Mendonça, la anomalía fue el supuesto espionaje policial. Para Dino, fue la decisión judicial que paralizó investigaciones y removió a los máximos responsables de ejecutarlas. Para el Gobierno, se produjo una invasión de las atribuciones presidenciales. Las tres interpretaciones dibujan una institución sometida a presiones simultáneas y a órdenes contradictorias. El presidente del Supremo, Edson Fachin, enfrenta ahora una tarea que excede la revisión de una medida cautelar. Debe restablecer reglas comunes dentro de un tribunal cuyos integrantes intercambian acusaciones y utilizan resoluciones individuales para contener las decisiones de sus colegas.

La Policía Federal, nuevo campo de batalla

La Policía Federal brasileña no es un actor secundario en esta crisis. Está a cargo de investigaciones capaces de afectar al Gobierno, a la oposición, al Supremo y a algunos de los grupos económicos más poderosos del país. Andrei Rodrigues fue coordinador de seguridad de Lula durante la campaña de 2022 y es considerado un funcionario cercano al presidente. Esa relación permite a la oposición cuestionar su independencia. Flávio Bolsonaro celebró su suspensión y acusó al Gobierno de utilizar un grupo especial de la Policía Federal contra sus adversarios. Sin embargo, la respuesta interna de la corporación mostró que la decisión de Mendonça fue interpretada como un ataque a su autonomía. Once integrantes de la dirección ofrecieron dejar sus cargos y rechazaron las acusaciones contra Rodrigues y Almada.

El riesgo institucional aparece precisamente en esa superposición: la Policía debe investigar a dirigentes políticos y magistrados, pero su propia conducción puede ser removida por uno de los jueces alcanzados por los informes. La pregunta dejó de ser únicamente si existió un seguimiento irregular. También importa quién puede investigarlo, qué magistrado está en condiciones de decidir y cómo impedir que las instituciones utilicen sus facultades para protegerse o atacar a sus adversarios.

Banco Master, el origen de la fractura

El conflicto procede de las investigaciones por el colapso del Banco Master y sus conexiones políticas y judiciales. Documentos desclasificados por Mendonça expusieron mensajes entre el propietario del banco, Daniel Vorcaro, y Alexandre de Moraes. Según la información incorporada al expediente, Vorcaro habría pedido orientación y protección al magistrado antes de ser detenido. También fueron divulgados documentos sobre contratos por unos 130 millones de reales —alrededor de US$25 millones— entre empresas vinculadas al banquero y el despacho de la esposa de Moraes. El juez niega haber cometido irregularidades. Moraes respondió solicitando una investigación contra Mendonça por su actuación en los casos Banco Master y del sistema de pensiones. Para sustentar esa petición utilizó informes internos de la Policía Federal que Mendonça considera ilegales y carentes de valor probatorio. De esta forma, una pesquisa sobre un banco terminó enfrentando a dos magistrados, involucrando a la Procuraduría General, sacudiendo a la Policía Federal y obligando al Ejecutivo a intervenir ante el Supremo. Ya no existe una línea clara que separe a quienes investigan, quienes deben ser investigados y quienes juzgan esas investigaciones.

Lula tampoco puede permanecer al margen

La primera reacción del Gobierno fue institucional: defender la atribución presidencial para designar al jefe policial y alertar sobre los riesgos operativos del apartamiento. Sin embargo, la cercanía de Rodrigues con Lula hace imposible separar por completo esa defensa del tablero electoral. El mandatario necesita evitar dos percepciones igualmente perjudiciales. La primera es que protege a funcionarios que podrían haber utilizado la inteligencia policial con fines políticos. La segunda, que permite que un magistrado asociado al campo bolsonarista intervenga en la conducción de una fuerza dependiente del Ejecutivo. El episodio empuja así a Lula hacia una crisis judicial que inicialmente procuró observar con cautela. También complica su intento de mostrarse como garante de la estabilidad frente a una oposición que acusa al Supremo y a la Policía de perseguir al bolsonarismo. Flávio Bolsonaro encuentra en esta disputa un argumento para su campaña: presentar la elección como una batalla contra un supuesto entramado formado por el Gobierno, sectores de la Justicia y organismos de investigación. Pero el candidato opositor tampoco está completamente fuera del alcance del escándalo. Uno de los expedientes relacionados con Banco Master investiga posibles irregularidades en torno al financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre Jair Bolsonaro. Otras derivaciones judiciales también afectan a figuras cercanas a la oposición. Mientras tanto, una investigación sobre fraudes en el sistema de pensiones ha planteado interrogantes sobre personas del entorno familiar de Lula. La red de expedientes, relaciones y acusaciones no ofrece un beneficiario único. Alimenta, sobre todo, la sospecha de que cada institución actúa bajo intereses políticos.

Una elección bajo tutela judicial