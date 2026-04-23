Bukele compara juicios masivos a líderes pandilleros con los de Núremberg contra los nazis

Por: EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles los juicios masivos contra un grupo de más de 400 supuestos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) con los de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial, después de que activistas de derechos humanos criticaran este proceso.

"El único aspecto ‘novedoso’ es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", afirmó en X el mandatario salvadoreño.

Bukele respondía así a un mensaje en la misma red social de Kenneth Roth, exdirector de la organización Human Rights Watch (HRW), que calificaba de "injusto" el juicio colectivo a los supuestos pandilleros "a través de poderes de emergencia controvertidos" vigentes desde marzo de 2022.

La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador.

El mandatario salvadoreño aseguró, en la repuesta a Roth, que "este llamado ‘juicio masivo’ trata sobre los 47.000 crímenes que ordenaron (los líderes de la pandilla), incluyendo más de 29.000 asesinatos probados más allá de una duda razonable"