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Musk será más rico que el 46 % más pobre de la población mundial con la OPI de SpaceX

Se espera que la fortuna personal de Musk, propietario también de la red social X, supere el billón de dólares con la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, lo que lo convertiría en el primer billonario del mundo.

Por Agencia EFE El magnate Elon Musk será más rico que el 46 % más pobre de la población mundial -unas 3.800 millones de personas- con la salida a bolsa de su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX, según un análisis de la ONG Oxfam. Se espera que la fortuna personal de Musk, propietario también de la red social X, supere el billón de dólares con la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, lo que lo convertiría en el primer billonario del mundo.

"Una concentración de riqueza tan extrema es sintomática de décadas de políticas favorables a los multimillonarios que les han permitido escribir las reglas económicas a su favor", señaló Oxfam en un comunicado. Nabil Ahmed, director sénior de justicia económica de Oxfam América, aseguró que el ascenso del magnate a la categoría de billonario "marca un nuevo hito de la oligarquía y un día negro para la democracia". "Musk será un billonario respaldado por el Gobierno cuya fortuna se ha visto impulsada por una era de políticas públicas regresivas", subrayó. Así, anotó que un billón de dólares "en manos de un solo hombre" es incompatible con la idea de "una economía asequible y una democracia sana", ya que "la desigualdad económica engendra desigualdad política". En su informe, Oxfam destacó que si se aplicara un impuesto del 10 % sobre la prevista fortuna billonaria de Musk se podría acabar con la pobreza extrema mundial durante un año, lo que supondría sacar a más de 800 millones de personas de esta situación.