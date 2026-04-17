Denuncian ante Congreso EE.UU atropellos bajo régimen de excepción en El Salvador

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El director de Cristosal agregó que "siguen surgiendo nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado", que según sus registros suman 513, de los que "420 han sido plenamente investigados y documentados".

Por Agencia EFE Un grupo de organizaciones salvadoreñas e internacionales denunció ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos una serie de atropellos supuestamente cometidos por el Estado de El Salvador bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. "El estado de emergencia no fue una desviación temporal de las normas constitucionales y de los estándares internacionales de derechos humanos, sino la base estructural sobre la cual se han normalizado graves violaciones a los derechos humanos y la concentración de poder bajo la apariencia de legalidad", dijo en la audiencia pública el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock.

Bullock aseveró que, "después de cuatro años bajo un estado de excepción, el entorno de seguridad en el país de El Salvador se ha transformado" y "la violencia criminal de las pandillas ha sido reemplazada por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático". "Mientras nosotros estamos aquí hoy, los salvadoreños continúan sufriendo abusos de derechos humanos; y nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado surgen regularmente", expresó. El director de Cristosal agregó que "siguen surgiendo nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado", que según sus registros suman 513, de los que "420 han sido plenamente investigados y documentados". Las acusaciones de supuestas violaciones a derechos humanos cometidas bajo esta polémica medida de emergencia, que suspende garantías constitucionales, han sido negadas en diversas ocasiones por el Gobierno de Nayib Bukele, incluso ante instancias internacionales.