Una vez más: Trump proclama un acuerdo de paz con Irán, pero Teherán lo desmiente

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Apenas horas después de amenazar con nuevos bombardeos contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar que canceló los ataques previstos para la noche de este jueves porque, según afirmó, ya existe un entendimiento de paz con Teherán.

"Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", escribió Trump en Truth Social, donde aseguró que las negociaciones alcanzaron "el más alto nivel de la cúpula iraní".

El mandatario sostuvo además que los detalles de la firma de un acuerdo serán anunciados próximamente y afirmó que el proceso cuenta con el respaldo de países como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Egipto, Jordania, Kuwait y Baréin.

Sin embargo, la respuesta iraní llegó casi de inmediato.

Según la agencia Fars, vinculada al régimen iraní, una fuente de alto nivel negó que exista un memorando de entendimiento o un acuerdo formal con Estados Unidos. "Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorando de entendimiento con Estados Unidos", aseguró la fuente citada por el medio.

La contradicción vuelve a evidenciar la distancia que persiste entre ambas partes incluso cuando se multiplican las señales de una posible desescalada.