Una vez más: Trump proclama un acuerdo de paz con Irán, pero Teherán lo desmiente

Por: Revistaeyn.com - Agencias
Apenas horas después de amenazar con nuevos bombardeos contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar que canceló los ataques previstos para la noche de este jueves porque, según afirmó, ya existe un entendimiento de paz con Teherán.
"Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", escribió Trump en Truth Social, donde aseguró que las negociaciones alcanzaron "el más alto nivel de la cúpula iraní".
El mandatario sostuvo además que los detalles de la firma de un acuerdo serán anunciados próximamente y afirmó que el proceso cuenta con el respaldo de países como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Egipto, Jordania, Kuwait y Baréin.
Sin embargo, la respuesta iraní llegó casi de inmediato.
Según la agencia Fars, vinculada al régimen iraní, una fuente de alto nivel negó que exista un memorando de entendimiento o un acuerdo formal con Estados Unidos. "Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorando de entendimiento con Estados Unidos", aseguró la fuente citada por el medio.
La contradicción vuelve a evidenciar la distancia que persiste entre ambas partes incluso cuando se multiplican las señales de una posible desescalada.
Negociaciones reales, sin acuerdo definitivo
Más allá del choque de versiones, distintas fuentes diplomáticas citadas por Reuters coinciden en que durante las últimas horas se aceleraron los contactos indirectos para intentar detener la escalada militar que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el pasado 28 de febrero.
De acuerdo con tres fuentes iraníes consultadas por la agencia, existe un entendimiento político preliminar sobre algunos aspectos centrales del conflicto, aunque todavía quedan asuntos sensibles sin resolver.
Entre ellos figuran el mecanismo para liberar decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en el exterior, la reapertura plena del estrecho de Ormuz y, especialmente, el futuro del programa nuclear iraní.
Precisamente este último punto continúa siendo el principal obstáculo para una solución definitiva.
Funcionarios iraníes han señalado en semanas recientes que las conversaciones actuales están enfocadas principalmente en poner fin a las hostilidades y no en resolver todos los aspectos vinculados al enriquecimiento de uranio o a las capacidades nucleares del país.
Un giro de 180 grados en cuestión de horas
El anuncio de Trump llamó particularmente la atención porque se produjo apenas horas después de que prometiera atacar a Irán "con gran dureza" y de que planteara incluso la posibilidad de tomar la estratégica isla de Jarg, principal terminal petrolera iraní.
La rápida transición desde la amenaza militar hacia la proclamación de un acuerdo de paz refleja la volatilidad que ha caracterizado la gestión de la crisis durante los últimos meses.
El propio Trump ha sostenido en varias ocasiones desde marzo que un acuerdo con Teherán estaba próximo, declaraciones que posteriormente fueron matizadas o directamente rechazadas por autoridades iraníes.
Por ello, analistas y diplomáticos observan con cautela el nuevo anuncio y esperan señales concretas de ambas partes antes de dar por cerrado un conflicto que ha provocado miles de muertos, alterado el comercio energético mundial y puesto en vilo a los mercados internacionales.
Los mercados apuestan a la distensión
Aun sin confirmación oficial por parte de Irán, los mercados reaccionaron positivamente a las declaraciones del presidente estadounidense.
Las bolsas de Wall Street cerraron con fuertes ganancias y los precios internacionales del petróleo retrocedieron ante la expectativa de que una eventual reducción de las tensiones permita normalizar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Sin embargo, la ausencia de un reconocimiento oficial iraní mantiene abiertas las dudas sobre el verdadero estado de las negociaciones.
Por ahora, la única certeza es que Washington asegura estar más cerca que nunca de un acuerdo histórico, mientras Teherán insiste en que ese acuerdo todavía no existe.