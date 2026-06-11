Honduras y la UE firman convenio por US$6,9 millones para inversiones sostenibles

Centroamérica & Mundo

Las autoridades destacaron que el convenio servirá como una herramienta clave para alinear las políticas públicas de desarrollo sostenible y fortalecer el marco regulatorio nacional.

Por Agencia EFE Honduras y la Unión Europea (UE) suscribieron un convenio de financiación por unos US$ 6,9 millones destinado a promover inversiones sostenibles mediante alianzas entre el sector privado hondureño y europeo. El acuerdo, denominado 'Alianzas con el sector privado UE-Honduras para inversiones sostenibles', fue firmado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, y el embajador de la UE en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier.

Agüero destacó que el proyecto, que tendrá una vigencia de cinco años, busca mejorar la competitividad del país, generar empleo y preparar a la población ante la economía moderna, con especial énfasis en la inclusión de mujeres y jóvenes. “El desarrollo sostenible se construye mediante la cooperación, la confianza y el trabajo conjunto a favor del bienestar de las personas”, subrayó la jefa de la diplomacia hondureña, quien definió el convenio como una apuesta por el talento local y la resiliencia. La iniciativa impulsará capacidades en transformación digital, innovación, sostenibilidad ambiental y diversificación productiva para construir una "Honduras más inclusiva, resiliente y próspera", enfatizó Agüero. El convenio busca fortalecer las relaciones entre empresas hondureñas y europeas para impulsar inversiones sostenibles, mejorar el clima de negocios y reforzar la seguridad jurídica, así como los marcos regulatorios e institucionales del país centroamericano, según las autoridades hondureñas.