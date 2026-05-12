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Canciller de Guatemala confía en que el nuevo fiscal logre "limpiar" casos emblemáticos

Gabriel Estuardo García Luna, quien tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

  • Canciller de Guatemala confía en que el nuevo fiscal logre limpiar casos emblemáticos

    Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel García Luna (c), durante una entrevista con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (d), en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

     Gobierno de Guatemala / EFE
2026-05-12

POR EFE

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, confió este martes en que el nuevo fiscal general del país, Gabriel Estuardo García Luna, restablezca el orden "existente hace unos años" y consiga que queden "limpios" casos "emblemáticos", como los existentes contra los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco y el periodista José Rubén Zamora.

"Tengo la esperanza y la confianza de que con el nuevo fiscal este tipo de casos queden ya totalmente limpios, que ellos puedan recuperar su libertad, porque vemos que dentro del sistema judicial guatemalteco evidentemente hay preferencias", dijo en referencia a Chaclán y Pacheco en una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid.

García Luna, quien tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

"No dudo que hay gente que no quiere que llegue. Es evidente, pero lo que creo es que nos va a restablecer un orden con una forma de cómo funcionaba el Ministerio Público que se ha perdido en los últimos años. Y eso pasa por estos casos que son emblemáticos", añadió el canciller.

Finalmente, la Fiscal sancionada Consuelo Porras queda marginada en Guatemala

Chaclán, Pacheco y Zamora, que no salieron al exilio, han permanecido encarcelados o bajo arresto domiciliario y restricciones por cargos nunca probados en su contra.

"Yo creo que sí hay una deuda con ellos, con ellos como dirigentes, con ellos como la cabeza de un movimiento (...) que fue un momento especial de presión alrededor de lo que se consideraba ese fraude electoral que el Ministerio Público no deja de señalar", añadió el ministro, en referencia de nuevo a los dos líderes indígenas.

Sobre Zamora, a su vez, alabó que aunque "tuvo en más de algún momento la posibilidad de irse de Guatemala, no se fue y se quedó a enfrentar su caso, su proceso".

El canciller consideró que el nuevo fiscal "va a empezar por ese tipo de casos a recuperar la administración de la justicia (...) y a restablecer un orden que teníamos hasta hace unos años".

"No se trata de manipuleo de la justicia. Se trata de justicia. Es simplemente regresar a los procesos, a las formas en que se hace una investigación criminal, cómo se fundamentan los casos y cómo estos deben llevarse el organismo judicial", estimó.

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal electo, que sustituirá a Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea (UE), ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal.

"Parte de la gran tarea del nuevo fiscal es iniciar con una depuración total de los principales puestos. No es caza de brujas. Yo creo que es algo básico. En ocho años de administración del actual fiscal hay que entrar a romper ciertas estructuras. (...) El primer año tal vez va a ser el más difícil", estimó.

Redacción web
Agencia EFE

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