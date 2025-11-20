Cepal insta a Latinoamérica a estrechar comercio con Asia y Europa

Centroamérica & Mundo

Entre los principales socios comerciales de la región, se prevé que el mayor incremento en 2025 en términos de valor se produzca en las exportaciones a China (7 %), asociado principalmente con el crecimiento de las ventas de carne y soja y con los mayores precios de minerales como el cobre.

POR EFE América Latina y el Caribe deben profundizar su integración regional y estrechar sus lazos comerciales con socios como China, la Unión Europea (UE) y la India frente a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, recomienda el último informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el comportamiento del comercio regional presentado este miércoles. La diversificación comercial con actores alternativos, entre los que además destacan la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Consejo de Cooperación del Golfo y la Zona de Libre Comercio Continental Africana, "abre oportunidades" para la región, así como en la integración regional en ámbitos como la infraestructura, la facilitación del comercio y la convergencia regulatoria.

Según el reporte ´Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2025´, la potencia norteamericana ha impulsado diversas alzas arancelarias desde febrero de este año, estableciendo en promedio una tasa efectiva en torno al 10 % para países de la región, siete puntos porcentuales por debajo de su arancel promedio respecto al resto del mundo. La Cepal advierte que "hay evidencia de que la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos está repercutiendo en los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia la región", especialmente en los sectores con "marcada orientación exportadora hacia ese mercado". En el primer semestre de 2025, los anuncios de proyectos de IED en la región llegaron a 31.374 millones de dólares, 53 % menos que en igual período de 2024 y 37 % por debajo del promedio de 2015 a 2024. Este contexto, subraya el informe, abre a los países de la región "algunas oportunidades de ampliar sus cuotas de mercado", por lo que se recomienda "evitar adoptar medidas que puedan aumentar la incertidumbre en un contexto marcado por grandes perturbaciones y tensiones geopolítica en el comercio mundial". El mayor arancel promedio lo enfrenta Brasil (33 %), seguido por Uruguay (20 %) y Nicaragua (18 %), señala el documento.