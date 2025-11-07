OCDE destaca transformación productiva en El Salvador e industria médica de Costa Rica

Por Agencia EFE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su informe de 'Perspectivas Económicas de América Latina 2025' las medidas y proyectos de El Salvador para la "promoción y financiamiento de la transformación productiva" implementados desde 2014.
El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Corporación Andina de Fomento (CAF) – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Comisión Europea, destaca principalmente la Agenda Digital 2020-2030.
"Particularmente destacable es la Agenda Digital 2020-2030, que define objetivos específicos para el eje 'Innovación, Educación y Competitividad', incluyendo la promoción de investigación en nuevas tecnologías, fomento de la formación y la educación digital para fortalecer el capital humano y apoyar a las empresas emergentes innovadoras y a los parques tecnológicos", indicó el OCDE.
También mencionó que la Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa "se centra en aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad, (...) especialmente mediante la innovación y la tecnología".
Precisó que recientemente se ha implementado el Plan de Desarrollo Industrial 2025-2029, "para transformar la matriz productiva en 26 sectores industriales" y acotó que este plan "sucede a dos políticas anteriores".
Se trata de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva 2014-2024, que "tuvo como objetivo abordar las deficiencias estructurales de la economía" y el Plan Cuscatlán 2019-2024, que "fue un marco estratégico más amplio para la acción pública, con la modernización tecnológica como pilar clave".
La OCDE acotó que El Salvador tiene como mecanismo de financiación para la "transformación productiva" el presupuesto estatal, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e inversiones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
AUGE INDUSTRIAL EN COSTA RICA
Además, la OCDE resaltó el auge de la industria de tecnología médica en Costa Rica y el avance del Plan de Descarbonización como claves para la transformación productiva de este país centroamericano.
"Costa Rica es un hub global de manufactura de dispositivos médicos. Sede de más de 90 compañías multinacionales de tecnología médica (medtech), es el segundo mayor exportador latinoamericano de dispositivos médicos y el octavo más grande del mundo", indicó la OCDE.
El documento reseña que estas empresas han escogido a Costa Rica por factores como el recurso humano calificado, habilidades para la innovación, estabilidad económica y política, marcos regulatorios bien definidos, altos estándares de protección de propiedad intelectual y la ubicación geográfica estratégica de fácil acceso a Norte y Suramérica.
"La presencia de medtech multinacionales líderes del sector ha resultado en una gran transferencia de conocimiento en las últimas dos décadas. En una fructífera colaboración pública-privada entre las compañías medtech y la academia, las empresas han ayudado a moldear los programas de estudio para futuros ingenieros y técnicos, y han donado equipos tecnológicos a universidades para garantizar el entrenamiento de los estudiantes con la más alta tecnología", destacó el informe.
La OCDE también afirmó que Costa Rica es el primer y único país de Latinoamérica y el Caribe en contar con una ley específica para la educación dual, una modalidad que combina los estudios con la capacitación en las empresas.
Mientras que la estructura económica de la región se mantiene con una alta dependencia del sector primario y exportaciones de poca tecnología, países como Costa Rica, República Dominicana y México se han diversificado hacia sectores de media y alta tecnología, agrega el informe.
"Costa Rica ha refinado su modelo con un éxito particular evolucionando de la manufactura liviana hacia sectores de conocimiento intensivo como dispositivos médicos, servicios de tecnologías de la información y manufactura avanzada", explicó la OCDE.
Estas empresas de alto valor agregado emplean en el país a unas 55.000 personas y han sido un "catalizador del crecimiento económico y la creación de empleo".
La OCDE también resaltó otras políticas de transformación productiva de Costa Rica como el Plan Nacional de Descarbonización, lanzado en el 2019 y mediante el cual el país pretende ser carbono neutral para el año 2050 con el impulso de una serie de iniciativas en la industria, el transporte, la energía, la construcción y la agricultura, entre otros sectores.