CAF invertirá US$40.000 millones en crecimiento verde y acción climática

"Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera", dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en el comunicado.

La iniciativa pondrá "énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas estratégicos claves para el planeta, como la Amazonía, la Patagonia, los páramos o los manglares", señaló CAF en un comunicado divulgado en Santa Marta, donde mañana comenzará la IV Cumbre CELAC-UE.

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará US$40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y la acción climática en la región , informó este sábado ese organismo.

Según CAF, "los recursos también acelerarán las oportunidades de la triple transición —verde, digital y social— que promueve el Global Gateway de la Unión Europea". CAF subrayó que el anuncio de esta millonaria inversión "coincide con la Cumbre Celac-UE de Santa Marta, que deberá profundizar la cooperación e inversiones europeas en la región".



La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) inaugurarán mañana en Santa Marta su IV Cumbre, en la que los 60 países que integran los dos bloques buscarán impulsar una nueva agenda de "triple transición", energética, digital y ambiental.



En ese sentido, el banco señaló que los fondos se destinarán a cuatro áreas de acción: transición energética justa; resiliencia, ecosistemas estratégicos y sector agropecuario; territorios resilientes e infraestructura física y digital.



"La institución también plantea movilizar fuentes de financiamiento de terceros, como por ejemplo con la emisión de bonos sostenibles y fondos verdes y climáticos, y promoverá alianzas entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y sector privado. Un componente esencial será el trabajo con gobiernos subnacionales y municipios", indicó el comunicado.



La entidad subrayó que "América Latina y el Caribe, que alberga el 60% de la biodiversidad mundial y genera el 30% de su energía a partir de fuentes renovables, es un socio clave para la UE en la transición verde".



"Las relaciones UE-CELAC tienen el potencial de impulsar el desarrollo sostenible en ambas regiones, con millonarias oportunidades de inversión comprometidos con la iniciativa Global Gateway", concluyó el comunicado de CAF.

