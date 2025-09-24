China renuncia a estatus de país en desarrollo ante la OMC

POR EFE

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, expresó hoy gran satisfacción por la decisión de China de renunciar al estatus de país en desarrollo, con el que entró en esta organización en 2001, y que le confería una serie de ventajas en la implementación de los acuerdos comerciales multilaterales.

El anuncio fue realizado por el primer ministro chino Li Qiang, quien declaró que su país ya no buscará un trato especial y diferenciado en futuros acuerdos de la OMC.

Tras la decisión, el país indicó que la medida tomada es voluntaria y "otros no deben obligar a los miembros de la OMC en desarrollo a renunciar a sus derechos, porque son heredados de la propia organización", insistió Li, quien recalcó que el cambio de estatus ante la OMC no significa que el país se considere ahora una economía desarrollada.

Washington ha criticado en los últimos años que algunos de los países más ricos del mundo, como Catar, Singapur o Brunéi, o potencias industriales como la propia China, México, Turquía o Corea del Sur, se autodefinan como países en desarrollo ante organismos internacionales como la OMC, lo que les brindaría ciertas ventajas.