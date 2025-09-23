Conflictos comerciales globales son la principal preocupación para inversionistas, según encuesta

Inteligencia E&N

El 32 % de los inversionistas de América Latina mostraron un alto interés en usar la inteligencia artificial para el análisis de inversiones y pronósticos, según el Global Family Office Report 2025.

Por revistaeyn.com Citi Wealth publicó su Global Family Office Report 2025, que ofrece una mirada a cómo piensan y cuál es el comportamiento de algunos de los inversionistas más sofisticados del mundo. El informe fue compilado por el Global Family Office Group de Citi Wealth, que trabaja con más de 1.800 oficinas familiares en todo el mundo. En un contexto de incertidumbre en las políticas comerciales, tensiones geopolíticas y la transformación tecnológica, esta publicación emblemática explora temas tales como el sentimiento de inversión, las acciones de cartera y las mejores prácticas operativas. Sus hallazgos surgen de una encuesta anual, que tuvo una participación récord de 346 respuestas de representantes de oficinas familiares en 45 países.

Según el estudio, las asignaciones de activos se mantuvieron en gran medida constantes. Las oficinas familiares realizaron menos cambios que el año pasado, a la espera de más claridad acerca de la política comercial. Entre las que implementaron cambios, predominaron los movimientos alcistas. La renta variable privada exhibió la mayor actividad positiva. Las oficinas familiares de América Latina mostraron el mayor nivel de asignación (24 %) entre todas las regiones. Las oficinas familiares expresaron optimismo respecto de rendimientos de cartera a 12 meses, aunque hay limitado consenso acerca de cuáles serían las clases de activos que impulsarán el desempeño. La potencial desregulación en Estados Unidos, los recortes de tasas y los avances en inteligencia artificial pueden ser las claves de este sentimiento positivo. Las oficinas familiares de América Latina (y de Norteamérica) demostraron la perspectiva más alcista; la mayoría espera rendimientos de cartera superiores al 5 %. Los anuncios de aranceles de EEUU generaron ajustes rápidos y calculados para reforzar la resiliencia de las carteras. El 39 % de las oficinas familiares favorecen la administración activa, excepto las oficinas familiares de América Latina, que demostraron una menor probabilidad de actuar en este sentido. El informe señala que el 70 % de los encuestados manifestó actividad de inversión directa. De ellos, cuatro de cada diez comentaron que habían aumentado o aumentado significativamente su actividad en el último año, lo cual sugiere que se sienten confiados en su capacidad de seleccionar negocios que impulsen la rentabilidad.

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

Los conflictos comerciales globales surgieron como la principal preocupación para los inversionistas (60 %), seguido de las relaciones EE. UU.-China (43 %) y un resurgimiento de la inflación (37 %). Las tenciones geopolíticas y las iniciativas de los gobiernos por atraer capital están generando un mayor interés en la ubicación de los activos y una reevaluación de las jurisdicciones. Los inversionistas de América Latina; sin embargo, manifestaron que sus preocupaciones principales consisten en asegurar unos valores y una visión compartidos para el futuro (70 %) y fortalecer el gobierno corporativo familiar (35 %). Si bien los inversionistas han progresado en la profesionalización de su función de inversión, es necesario seguir mejorando en cuanto a gestión del riesgo operativo, ciberseguridad y planificación de la sucesión de liderazgo. Los encuestados de América Latina demostraron los mayores niveles de profesionalización, particularmente a través de revisiones periódicas (95 %) y el establecimiento de comités de inversión (86 %). Para una gestión eficiente de los costos de sus crecientes responsabilidades, muchas oficinas familiares están considerando la contratación de proveedores externos, pero en la mayoría de los casos la autoridad sobre la toma de decisiones se mantiene interna. Los inversionistas de América Latina informaron la mayor actividad con asesores de inversión externos (74 %), seguidos por Norteamérica (68 %).