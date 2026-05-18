Colchón de reservas de petróleo se agotará en unas semanas, advierte la AIE

Por: EFE

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales de petróleo acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.

Las reservas "se están agotando muy rápidamente", ha alertado Birol en declaraciones a la prensa durante la primera jornada de la reunión de ministros de Finanzas del G7 en París, que seguirá mañana.

Preguntado sobre si es cuestión de semanas o de meses, ha respondido que "todavía quedan varias semanas, pero debemos ser conscientes de que está disminuyendo rápidamente".

En su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado la semana pasada, la AIE señaló que el cierre del estrecho de Ormuz ha privado al mercado de más de 1.000 millones de barriles de los países del golfo Pérsico, lo que supone que han quedado retenidos sin poder salir más de 14 millones de barriles diarios.

Y aunque Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos estén consiguiendo exportar una parte de su producción por otras vías (básicamente oleoductos que sortean el estrecho de Ormuz) y que otros países productores en otras regiones del mundo han aumentado sus bombeos de crudo, las reservas mundiales entre marzo y abril se redujeron en 250 millones de barriles, es decir a un ritmo de 4 millones de barriles al día.

Birol ha recordado que, antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, la situación en el mercado era de superávit de petróleo, de unos 2,5 millones de barriles diarios por encima de la demanda.

Pero ha avisado de que esos márgenes "no son infinitos y las reservas comerciales están disminuyendo rápidamente".

Además, ha destacado que, con el verano, en el hemisferio norte se está iniciando la temporada de viajes y de siembras, en la que se consume más carburante y también más fertilizantes.

Todos esos elementos -ha comentado- contribuyen a elevar los precios y eso puede tener "importantes repercusiones" en los de los alimentos, lo que podría "impulsar significativamente" la inflación al alza.

En marzo, los países de la AIE decidieron colectivamente sacar al mercado más de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar las tensiones en el mercado y evitar movimientos especulativos.

Una medida de este tipo se podría repetir si el estrecho de Ormuz continúa cerrado, como ha afirmado hoy el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure: "Si hay que volver a hacerlo en los próximos meses, lo haremos", aseguró al llegar a la reunión del G7.

En su informe de la semana pasada, la AIE estimaba que la crisis por el cierre de Ormuz y la subida de precios que lleva aparejada va a suponer que la demanda mundial de petróleo este año disminuya en 420.000 barriles diarios, lo que contrasta con el incremento de 1,3 millones de barriles diarios en las previsiones que había hecho antes de que se iniciara la guerra.

es, ha respondido que «todavía quedan varias semanas, pero debemos ser conscientes de que está disminuyendo rápidamente».