Panamá impulsa mejoras en licencias de zonas francas para atraer inversiones

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Recientemente se lanzó la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos para promover el crecimiento de los servicios modernos en la economía panameña y acercar al país a estándares internacionales implementados en Dubái, Singapur, Estonia y Reino Unido.

Por revistaeyn.com Con miras a realizar mejoras importantes en el proceso de otorgamiento de licencias para usuarios de zonas francas de Panamá, particularmente en sectores vinculados a servicios modernos, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, sostuvo una reunión con representantes de International Free Zone Authority (IFZA), en el marco de la versión 12 del Congreso Mundial de Zonas Francas 2026.

La reunión permitió explorar mecanismos para aprovechar el proceso de digitalización que actualmente impulsa la Dirección General de Zonas Francas, junto con el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA), impulsada por el MICI para promover el crecimiento de los servicios modernos en la economía panameña y acercar al país a estándares internacionales implementados en mercados líderes como Dubái, Singapur, Estonia y Reino Unido. International Free Zone Authority, entidad que administra y desarrolla zonas francas en Dubái y que ya mantiene presencia en Panamá, compartió experiencias y buenas prácticas enfocadas en modelos ágiles y digitalizados para el establecimiento de empresas vinculadas a actividades como desarrollo de software, marketing digital, consultoría especializada, industrias creativas y otros servicios que pueden ofrecerse y demandarse digitalmente.