Colombia: ¿Quién es De la Espriella, el "tigre" que dio el zarpazo en Colombia?

Por: Agencias

El abogado Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como presidente electo de Colombia, para el periodo 2026-2030.

El conteo preliminar resultó en una estrecha diferencia a su favor (12,9 millones de votos, el 49,66%) frente a los 12,7 millones (48,70%) de Iván Cepeda. Se esperan pocas novedades tras el conteo definitivo, dado que ya se escrutó el 99,91% de las mesas informadas.

Con esta eventual victoria, De la Espriella, fundador hace once meses del movimiento Defensores de la Patria, corona en su primer intento una vertiginoso ascenso político. Se desempeñaba como abogado penalista, y sin ninguna experiencia de Gobierno, pasó a ser el presidente electo de Colombia.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura a la Presidencia con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, Iván Cepeda- que pidió hoy esperar a los resultados definitivos para reconocer al ganador-, y acabó aglutinando a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz).