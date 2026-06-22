Colombia: ¿Quién es De la Espriella, el "tigre" que dio el zarpazo en Colombia?

Por: Agencias
El abogado Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como presidente electo de Colombia, para el periodo 2026-2030.
El conteo preliminar resultó en una estrecha diferencia a su favor (12,9 millones de votos, el 49,66%) frente a los 12,7 millones (48,70%) de Iván Cepeda. Se esperan pocas novedades tras el conteo definitivo, dado que ya se escrutó el 99,91% de las mesas informadas.
Con esta eventual victoria, De la Espriella, fundador hace once meses del movimiento Defensores de la Patria, corona en su primer intento una vertiginoso ascenso político. Se desempeñaba como abogado penalista, y sin ninguna experiencia de Gobierno, pasó a ser el presidente electo de Colombia.
De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura a la Presidencia con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, Iván Cepeda- que pidió hoy esperar a los resultados definitivos para reconocer al ganador-, y acabó aglutinando a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.
Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.
En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz).
Prosperidad y mano dura
A sus 47 años, De la Espriella, que asegura no recibir a los "políticos de siempre" en su movimiento, prometió que como presidente hará de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores.
Su plan de gobierno se enfoca en políticas públicas de seguridad, salud, educación, producción agropecuaria, medioambiente, cultura, mujeres, bienestar animal, sector minero-energético y contra la corrupción.
A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está "en ser exitoso" como empresario y lo mismo hará en el Gobierno.
Con discurso de ‘self-made’ y mensajes de contenido patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, conquistó a buena parte del electorado, entre ellos católicos y evangélicos.
El éxito en los tribunales con su firma De la Espriella Lawyers, que lo convirtió en millonario, lo llevó a crear la marca ‘De la Espriella Style’, que define como "un espacio para celebrar la ‘dolce vita’, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión".
Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti.
Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se identifica más con la costa caribe, por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba.