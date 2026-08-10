Colombia registra fuerte temblor de 7,4 con impacto en Panamá

Por: Agencias

Un sismo de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), con un movimiento que se sintió en varias ciudades del país y también llegó su impacto hasta Panamá.

A diferencia del USGS, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el temblor en una magnitud de 6,7.

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

En la capital del país, el movimiento se sintió con fuerza, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

Desde Panamá, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, informó de un sismo de magnitud 7.2 en territorio colombiano, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué. El evento fue percibido en zonas de Panamá como La Chorrera, Coclé, Penonomé, Ciudad capital, Colón .

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los parámetros de magnitud, profundidad y localización podrían ser actualizados posteriormente.

En panamá, hasta el momento, no se han informado daños o afectaciones relacionados con este movimiento telúrico.

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