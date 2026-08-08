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Tasa de desempleo en EE.UU. baja en julio una décima al 4,1 %

El comercio minorista perdió 19.000 empleos, influenciado sobre todo por descensos en las plazas de trabajo en los clubes de almacén, hipermercados y otros minoristas de mercancías generales (- 21.000), así como en las estaciones de servicio y distribuidores de combustible (- 5.000).

Por Agencia EFE La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4,1 % en julio, cuando se recortaron 23.000 puestos de trabajo, según publicó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), datos que contrastan con los pronósticos de creación de unos 80.000 empleos estimados por los analistas. En el séptimo mes del año se registraron disminuciones en el sector educativo de los gobiernos locales y en el comercio minorista, indica el BLS, que a su vez registra una tendencia al alza en la salud.

Las cifras de aumento en mayo y junio fueron revisadas a la baja, y pasaron de 129.000 a 63.000 y 57.000 a 20.000, respectivamente, con una reducción conjunta de 103.000 puestos con respecto a los informes iniciales. En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, no comentó sobre las cifras débiles de empleo de julio y sí hizo énfasis en los aspectos positivos. "El empleo en el sector manufacturero y en la construcción de fábricas volvió a crecer en julio, aun cuando las plantillas del sector público siguieron reduciéndose considerablemente. Las solicitudes de subsidio por desempleo se sitúan en mínimos históricos", dijo Desai. En total, el número de desempleados en julio se situó en unos 6,9 millones, una caída con respecto a los 7,1 millones del mes anterior. Los adolescentes (12,1 %) y los afroestadounidenses (6,3 %) se mantuvieron entre los grupos más afectados, aunque ambos reflejaron caídas en comparación con los registros anteriores.