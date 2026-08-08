Trump anuncia una inversión de US$100 millones para las escuelas de minería

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una inversión de US$100 millones para las escuelas de minería del país con el objetivo de formar a una nueva generación de trabajadores del sector, en un momento en que Washington redobla sus esfuerzos para garantizar el suministro de minerales críticos para la tecnología y la defensa.

"Estamos encantados de anunciar que estamos destinando 100 millones de dólares para capacitar a la próxima generación de mineros estadounidenses", declaró el mandatario durante un acto celebrado en el Departamento de Estado con directivos de algunas de las mayores empresas mineras del mundo.

Entre las iniciativas, anunció US$81 millones en subvenciones para la Escuela de Minas de Colorado, la Escuela de Minas de Dakota del Sur y la Universidad Johns Hopkins.

Trump, firme defensor de la extracción de carbón y negacionista del cambio climático, aseguró que Estados Unidos está abriendo nuevas minas a un ritmo que no se veía desde la década de 1950.