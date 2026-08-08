Fortalecen conectividad entre Guatemala y México con nueva ruta

Por revistaeyn.com
Volaris anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre las ciudades de Guatemala y Guadalajara, Jalisco, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros guatemaltecos.
La ruta iniciará operaciones en diciembre próximo con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. Esta nueva conexión representa una oportunidad importante para Guatemala: además de facilitar el acceso a uno de los destinos turísticos y culturales más representativos de México, abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.
Para los guatemaltecos, contar con una conexión directa y de bajo costo hacia el occidente de México significa más opciones para el turismo, los viajes familiares y las oportunidades laborales y de desarrollo que ofrece esta región.
Guadalajara representa el principal centro de operaciones de Volaris: desde ahí, los pasajeros provenientes de Guatemala podrán conectar de forma sencilla con decenas de destinos nacionales e internacionales a través de la red de la aerolínea, la cual opera actualmente 60 rutas desde esta ciudad.
Desde el inicio de operaciones de Volaris en Guadalajara, en 2006, la compañía ha transportado a más de 96.2 millones de pasajeros, consolidando a esta ciudad como el centro de conexiones más importante de su red.
"En Volaris seguimos apostando por acercar a más personas a nuevas oportunidades de viaje. La apertura de esta ruta entre Guatemala y Guadalajara no solo conecta a nuestros clientes con una de las ciudades más representativas de México, sino también con el principal centro de operaciones de nuestra red, desde donde podrán acceder a una amplia oferta de destinos con tarifas accesibles", señaló Holger Blankenstein, Vicepresidente Ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris.
“Las nuevas rutas siempre son buenas noticias para nuestro país. Hablan muy bien del estado de la economía nacional, que crece de la mano del turismo, y además, de las crecientes capacidades de nuestro Aeropuerto Internacional La Aurora”, expresó Inosente Tomás Aldecoa Casasola, Director General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC).
Volaris llegó a Guatemala en 2015, marcando 11 años de operación en el país. Desde entonces, la aerolínea ha transportado a más de 3.07 millones de pasajeros a través de tres rutas: los destinos nacionales de la Ciudad de México y Cancún, y el vuelo internacional a Los Ángeles.
En este periodo, Volaris ha realizado 28,898 operaciones de vuelo entre despegues y aterrizajes, y ha recibido a más de 277.000 nuevos viajeros (First Time Flyers), equivalente a cerca del 9 % del total de pasajeros transportados.
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) para el periodo 2022–2025, las tres rutas activas que opera Volaris desde Guatemala registran un alto porcentaje de ocupación: la ruta Guatemala–Cancún transportó al 68 % del total de pasajeros que viajaron entre ambos destinos, mientras que Guatemala–Ciudad de México representó el 36 % y Guatemala–Los Ángeles el 22 %.