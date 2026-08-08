Fortalecen conectividad entre Guatemala y México con nueva ruta

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La ruta de Volaris iniciará operaciones en diciembre próximo con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes.

Por revistaeyn.com Volaris anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre las ciudades de Guatemala y Guadalajara, Jalisco, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros guatemaltecos. La ruta iniciará operaciones en diciembre próximo con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. Esta nueva conexión representa una oportunidad importante para Guatemala: además de facilitar el acceso a uno de los destinos turísticos y culturales más representativos de México, abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

Para los guatemaltecos, contar con una conexión directa y de bajo costo hacia el occidente de México significa más opciones para el turismo, los viajes familiares y las oportunidades laborales y de desarrollo que ofrece esta región. Guadalajara representa el principal centro de operaciones de Volaris: desde ahí, los pasajeros provenientes de Guatemala podrán conectar de forma sencilla con decenas de destinos nacionales e internacionales a través de la red de la aerolínea, la cual opera actualmente 60 rutas desde esta ciudad. Desde el inicio de operaciones de Volaris en Guadalajara, en 2006, la compañía ha transportado a más de 96.2 millones de pasajeros, consolidando a esta ciudad como el centro de conexiones más importante de su red. "En Volaris seguimos apostando por acercar a más personas a nuevas oportunidades de viaje. La apertura de esta ruta entre Guatemala y Guadalajara no solo conecta a nuestros clientes con una de las ciudades más representativas de México, sino también con el principal centro de operaciones de nuestra red, desde donde podrán acceder a una amplia oferta de destinos con tarifas accesibles", señaló Holger Blankenstein, Vicepresidente Ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris.